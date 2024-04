Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng ở TPHCM

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can đối với Tăng Khải Văn (36 tuổi, ngụ quận 10) và 7 người khác về hành vi “Tổ chức đánh bạc ”; 4 người khác về hành vi “Đánh bạc”.

Đường dây đánh bạc do Tăng Khải Văn cầm đầu. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua công tác nghiệp vụ, Đội Trọng án PC02 phát hiện đối tượng Văn cầm đầu hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với quy mô lớn nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Theo điều tra ban đầu, năm 2021, Tăng Khải Văn sử dụng 3 tài khoản đăng nhập vào trang “ibet888” (đường link: ibet888.life hoặc agbong88.com) với hạn mức 1.000.000 điểm; 1 điểm bằng 6 nghìn đồng, tương đương 6 tỷ đồng rồi giao lại cho Trần Quang Quy (38 tuổi, ngụ quận 10) để tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính.

Sau đó, Quy tiếp tục chia nhỏ từng tài khoản với các hạn mức, quy ước điểm khác nhau rồi giao lại cho các đối tượng "bên dưới" chào mời, lôi kéo các "con bạc" tham gia cá cược bóng đá qua mạng internet.

Các đối tượng liên quan tại trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 12/4, Ban Chuyên án đã tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch phá án, bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền tham gia cá độ trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên khoảng 100 tỷ đồng.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.