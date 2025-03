Triệt phá vụ lừa đảo hơn 2.000 tỷ đồng, Công an TP Hà Nội được Bộ Công an gửi thư khen

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an TP. Hà Nội về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn quảng cáo, lôi kéo người dân tham gia đầu tư tiền kỹ thuật số.

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Thời gian qua, Công an TP. Hà Nội đã chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn quảng cáo, lôi kéo người dân tham gia đầu tư tiền kỹ thuật số; bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo gần 2.000 người với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng, bắt khởi tố 11 đối tượng, thu 21 xe ô tô, tạm giữ và phong tỏa số tài sản trị giá khoảng 500 tỉ đồng.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an TP. Hà Nội trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia. Kết quả khám phá vụ án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Tôi biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an TP. Hà Nội tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm; phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng các vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.