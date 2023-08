Trinh sát ‘đọc vị bệnh nhân ảo’, vạch trần đường dây trục lợi tiền bảo hiểm có bác sĩ tiếp tay

Làm giả bệnh án trục lợi tiền tỷ

Lê Thị Hà An (34 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) vốn là người am hiểu các chương trình, chế độ chi trả hợp đồng bảo hiểm. Người phụ nữ này gần đây có biểu hiện bất minh về kinh tế khi mới vừa mua căn hộ cao cấp, xây nhà mới ở quê, cuộc sống sung túc.

Tháng 6/2022, vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, Lê Thị Hà An là mắt xích trong đường dây trục lợi bảo hiểm quy mô lớn trên địa bàn. Người phụ nữ liên hệ với người cần làm bệnh án giả để thanh toán quyền lợi bảo hiểm, hướng dẫn họ mua các hợp đồng bảo hiểm.

Lê Thị Hà An tại cơ quan điều tra.

Hà An không quan tâm khách hàng được bảo hiểm chi trả hay không, luôn thu trước 100-150 triệu đồng/bệnh án giả. Sau đó, nhờ mẹ ruột Thái Thị Mai (56 tuổi, điều dưỡng của Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ), làm giả bệnh án gãy xương và bỏng.

Tháng 10/2022, bà Mai giới thiệu Nguyễn Quốc Việt (39 tuổi, kỹ thuật viên chụp X-Quang của Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ) cho con gái. Việt có nhiệm vụ chỉnh sửa phim X-Quang để khớp với thông tin khách hàng. Còn bà Mai thực hiện đăng ký khám cho bệnh nhân rồi nhờ các bác sĩ điều trị ký khống thủ tục để khép bệnh án. Mỗi lần làm giả hồ sơ, Việt và bà Mai sẽ được nhận từ 2,5-5 triệu đồng tiền công.

Xong thủ tục, Hà An chuyển hồ sơ cho khách hàng. Tiếp nhận hồ sơ, khoảng một tháng, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ xem xét và chuyển tiền cho khách hàng theo hợp đồng đã ký.

Trinh sát kiểm tra một phim X-Quang giả.

Ban chuyên án xác định, ngoài ‘đạo diễn’ các vụ trục lợi bảo hiểm thương mại, Hà An còn phối hợp với bác sĩ Trần Đức Lượng, Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh để làm giả bệnh án, thanh toán bảo hiểm y tế.

Lượng là bác sĩ chữa trị tim mạch có tiếng ở Nghệ An. Để làm bệnh án giả, Lượng đăng ký thông tin người khám bệnh rồi chỉ định điều trị nội trú. Khi ‘bệnh nhân ảo’ ra viện, nam bác sĩ chốt thủ tục, trích sao bệnh án đưa cho Hà An và đối tác để làm hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế.

Thực tế, những người này đến làm thủ tục nhập viện xong thì đi về. Nhưng với hồ sơ khống, họ vẫn được bảo hiểm y tế chi trả 2-3,5 triệu đồng mỗi đợt ‘nhập viện’. Bác sĩ Lượng sẽ nhận tiền công 500.000 đồng/hồ sơ.

‘Khi đến bệnh viện tìm manh mối, chúng tôi không dám ra vào nhiều vì sợ bị những người liên quan nghi ngờ, tìm cách hủy hồ sơ. Mỗi ngày có hàng nghìn bệnh nhân tới cơ sở y tế thăm khám, trinh sát phải tìm cách tiếp cận để nhận biết ai đang mắc bệnh thật, ai đang giả bệnh nhằm trục lợi bảo hiểm’, một trinh sát kể.

‘Thấy kiếm tiền dễ nên không dừng lại được’

Đầu tháng 6/2023, các công ty bảo hiểm thương mại đến cơ quan điều tra cung cấp hồ sơ những khách hàng nghi vấn trục lợi bảo hiểm. Hà An và những người liên quan đã cắt liên lạc với nhau, đồng thời tìm cách tiêu hủy chứng cứ.

Ngày 15/6, biết Hà An và mẹ đang du lịch ở TPHCM, những người trong đường dây cũng chuẩn bị cùng gia đình vào Đà Nẵng nghỉ dưỡng, ban chuyên án quyết định phá án. Hôm sau, một tổ công tác được cử vào TPHCM đón lõng trước cửa nhà nghỉ, Hà An và bà Mai vừa đi về thì bị khống chế, bắt giữ.

Cùng thời điểm, cơ quan Công an cũng đến Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh và Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ bắt Trần Đức Lượng, Nguyễn Quốc Việt và một người trục lợi bảo hiểm là Nguyễn Thị Quỳnh An, 35 tuổi.

Tại cơ quan Công an, Hà An khai, nhận lời làm bệnh án giả vì túng thiếu, ‘thấy kiếm tiền dễ nên không dừng lại được’. Còn Trần Đức Lượng thì tự tin ‘không bị lộ’ bởi bệnh án do ông ‘thiết kế’, phải là người giỏi chuyên môn mới nhận ra được kẽ hở.

Từ năm 2022 đến nay, Hà An làm giả 22 bệnh án gãy xương và bỏng tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ và Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh. Một bệnh án được trả 100-300 triệu đồng, mỗi bộ hồ sơ có thể thanh toán tại nhiều doanh nghiệp. Hà An đã hưởng lợi bất chính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hà An và bác sĩ Lượng còn làm khống hơn 450 bệnh án điều trị nội trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh, gây thiệt hại cho Bảo hiểm xã hội Nghệ An và các công ty khác khoảng 3 tỷ đồng.

Theo Công an Nghệ An, Hà An là chủ mưu, Quỳnh An mua bệnh án giả trục lợi. Vụ án có sự tiếp tay của 3 bác sĩ, nhân viên y tế là Lượng, Việt và bà Mai. 5 đối tượng đã lập khống hàng trăm bộ hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt, trục lợi khoảng 10 tỷ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ và y tế.

Hiện, 5 đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giả mạo trong công tác, Gian lận bảo hiểm y tế.