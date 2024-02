Trò chuyện đầu năm cùng chàng trai 9X đưa ứng dụng Việt ra toàn cầu: Từ triết lý củ hành đến thành công rực rỡ với CollaNote

Nguyễn Quốc Huy, nhà sáng tạo 9X Việt, đã được Apple bình chọn là nhà sáng tạo nổi bật đưa sản phẩm Việt ra toàn cầu. Trước khi chạm đến thành công với CollaNote, ít ai biết rằng Huy từng có thời điểm nghiện game, đam mê code đến suýt bỏ lỡ giảng đường. Hành trình của 9X Quảng Bình không chỉ là câu chuyện về sự đam mê, sáng tạo mà còn là câu chuyện “dám đam mê, dám rực rỡ” theo cách của riêng mình.

Từ cậu bé mê game đến quyết tâm vươn mình rực rỡ

Nguyễn Quốc Huy sinh ra tại miền Trung, thuộc thế hệ 9X đời đầu. Huy có một tuổi thơ không khác biệt nhiều so với các bạn cùng trang lứa.

Hành trình của Nguyễn Quốc Huy không chỉ là câu chuyện về sự đam mê, sáng tạo mà còn là câu chuyện “dám đam mê, dám rực rỡ” theo cách của riêng mình

Là một học sinh chăm ngoan, đứng nhất trường, Huy có sở thích chơi game và mày mò học code. Sau khi được bố mẹ sắm cho chiếc máy tính đầu đời, anh chàng đã dành nhiều thời gian để chơi game và tự viết các đoạn mã nhỏ để nhúng vào game, cho nhân vật tự làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, đam mê của Huy cũng khiến anh chàng bỏ bê việc học. Từ một học trò chăm ngoan đứng nhất trường, Huy trượt đại học, chọn một trường cao đẳng gần nhà nhưng không mấy mặn mà. Cánh cổng đại học tưởng chừng cũng khép lại từ đây với chàng trai từng là học sinh giỏi, đứng nhất trường.

Đấu tranh tư tưởng không ít lần, Huy quyết định "làm lại cuộc đời", thi lại đại học và nộp hồ sơ đi du học Đức. Anh muốn tìm kiếm một môi trường mới, thử thách bản thân và học hỏi nhiều hơn. Quyết định này cũng khiến cuộc đời Huy rẽ sang trang mới.

Chia sẻ về cảm hứng để sáng tạo nên CollaNote, ứng dụng hiện đã có trên 10 triệu lượt tải về sau 3 năm ra mắt, Huy cho biết bản thân được truyền cảm hứng tới hai lần. “ Cả hai lần đó đều tới từ những người bạn học trong quãng thời gian mình đang là du học sinh ngành “Phát triển hệ thống phần mềm” tại Hamburg, Đức ”, Huy nói.

Lần truyền cảm hứng đầu tiên là lúc Huy còn là sinh viên năm hai, một người bạn trong nhóm đã móc ra một chiếc iPhone ra và khoe ứng dụng phát ra âm thanh tần số cao đuổi muỗi mà bạn ấy tự viết.

“ Lúc đó mình thấy bạn ấy cực kỳ ngầu luôn và mong ước có thể viết được một ứng dụng di động như vậy. Vì vậy mà mình đã học Swift - một ngôn ngữ lập trình khá mới để lập trình ứng iOS. Từ lúc đầu mới tiếp xúc mình đã bị Swift “hớp hồn” bởi cú pháp thanh lịch và chặt chẽ, quãng thời gian sau đó mình đã giành hầu hết thời gian rảnh rỗi mỗi ngày để học lập trình bằng Swift ”, anh chàng bộc bạch.

Lần thứ hai được truyền cảm hứng là lúc Huy đang làm sinh viên năm ba, đó cũng là lúc mà đại dịch Covid ập tới và trường đại học của anh phải chuyển sang hình thức học trực tuyến. Huy và các bạn trong nhóm thường xuyên phải làm bài tập nhóm online với nhau để nộp.

“ Môn học đó phải vẽ đồ thị và hình minh họa nhiều nên tụi mình đều phải viết tay chứ không gõ văn bản được, làm cho việc làm bài tập online khá khó khăn, lúc đó một người bạn thân của mình nói là “ước gì giờ có app nào ghi chú cùng nhau được nhỉ”, ngay lúc đó mình đã lóe lên ý tưởng cho CollaNote: Một ứng dụng ghi chú viết tay hỗ trợ tính năng cộng tác nhiều người ”, Huy nhớ lại.

Những ngày tháng sau đó, anh chàng 9X quyết tâm lập trình CollaNote bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết. “ Rất may CollaNote được ủng hộ nồng nhiệt bởi các bạn trong trường đại học và trở thành động lực để mình tiếp tục với CollaNote cho đến ngày hôm nay ”, Huy nói.

Khi đam mê “code” dẫn lối tới nhà sáng tạo 9X Việt được Apple vinh danh

Mô hình văn hóa củ hành, với triết lý rằng mỗi nền văn hóa có rất nhiều lớp cần bóc tách để thấu hiểu, là điều khiến Huy tâm đắc và được anh chàng đưa vào quá trình phát triển sản phẩm CollaNote.

“ Bảy năm sống ở nước ngoài đã giúp mình mở mang đầu óc và lật mở được những lớp văn hóa đó. Điều này tác động trực tiếp đến thiết kế UI/UX của ứng dụng cũng như sự phát triển nội dung và các tính năng mới ”, Huy chia sẻ.

Sáu tháng từ khi bắt đầu ý tưởng, CollaNote có bản đầu tiên. Huy gửi cho bạn bè trong trường dùng thử và tải lên các diễn đàn công nghệ để nhận về các góp ý, đề xuất từ người dùng để cải thiện và bổ sung các tính năng cho ứng dụng.

Ngày 7/1/2021, ứng dụng chính thức có mặt trên App Store. " Hôm đó tôi đã cúp học, chỉ ở nhà theo dõi từng giờ xem ứng dụng được bao nhiêu lượt tải. Từ 0 rồi lên 700 lượt chỉ sau một giờ ", Huy kể. Sau hai tuần, ứng dụng có 10 nghìn lượt tải về, nhiều lần nằm trong top đầu các app được tải nhiều ở châu Âu.

Dù không phải ứng dụng ghi chú đầu tiên, CollaNote vẫn nổi bật nhờ những tính năng độc đáo, ví dụ như như tính năng học ngoại ngữ bằng công cụ dịch, ôn bài bằng Flashcard, cộng tác thời gian thực, 25 loại bút khác nhau, chế độ đêm thông minh, ghi âm đồng bộ với chữ viết tay… Đây là những tính năng mà chỉ CollaNote có hoặc những tính năng được CollaNote đưa lên một tầm cao mới.

Một điểm đặc biệt khác của CollaNote, đó là CollaNote chỉ hỗ trợ iOS, iPadOS và MacOS. đồng nghĩa là ứng dụng này nhắm đến những ai sử dụng thiết bị Apple. “ Lý do mình lựa chọn điều này là vì mình tin vào sự mượt mà và hiệu năng cực cao từ một ứng dụng native, tận dụng được công nghệ đỉnh cao của bút cảm ứng Apple Pencil để tạo cảm giác viết y như trên giấy… ”, Huy chia sẻ.

Không ngại bị so sánh, cố gắng hoàn thiện và phát triển sản phẩm mỗi ngày

Huy cho biết không hề sợ khi bị đem ra so sánh với các ứng dụng take note khác. “Ngược lại mình lại cảm thấy rất hào hứng, bởi vì đó là cơ hội cho CollaNote thể hiện những giá trị của mình, xóa bỏ định kiến về chất lượng của một ứng dụng mới khi đứng cạnh những ứng dụng có tiếng lâu năm, để ghi điểm và để lại dấu ấn trong lòng những người yêu việc take note trên iPad”, anh chàng vui vẻ cho biết.

Nếu có 3 từ để nói về CollaNote thì 3 từ mà Huy chọn đó là Thân thiện, Đa dạng, và Mới mẻ. 3 từ này là phương châm để anh chàng 9x Quảng Bình cố gắng hoàn thiện và phát triển ứng dụng mỗi ngày.

Thân thiện: Triết lý thiết kế trải nghiệm người dùng của Huy là sự đơn giản, trực quan. Khiến cho mọi người dùng ở mọi lứa tuổi có thể dễ dàng sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: ghi chú học tập, ghi nhật ký, lên kế hoạch, vẽ…

Đa dạng: CollaNote cung cấp hơn 25 loại bút khác nhau, hàng trăm mẫu giấy và đặc biệt là hàng chục tính năng độc đáo duy nhất chỉ có ở CollaNote. Giúp người dùng có thể thỏa sức sáng tạo không giới hạn.

Mới mẻ: CollaNote luôn được cập nhật thường xuyên và liên tục. Không chỉ để cải thiện những tính năng vốn có mà còn để thêm vào những tính năng mới và đột phát. Sử dụng CollaNote đồng nghĩa với việc được trải nghiệm những điều mới mẻ hàng tuần.

Ngày 2/2 vừa qua, Nguyễn Quốc Huy cùng “đứa con tinh thần” CollaNote đã được App Store vinh danh là ứng dụng sáng tạo. “ Điều này là một động lực lớn để team mình tiếp tục phát triển CollaNote tốt hơn nữa trong tương lai. Mình nghĩ CollaNote được chọn vì đã may mắn có được những thành công nhất định trong việc vươn ra thị trường quốc tế, đồng thời đạt được đánh giá tốt từ lượng lớn người dùng trên App Store ”, Huy xúc động nói.

Từ Việt Nam quyết tâm chinh phục toàn cầu

Huy tâm sự bản thân đã tự làm việc một mình trong suốt 2 năm để phát triển CollaNote. Tuy nhiên, nhận thức rằng để tiến xa hơn và đạt được những mục tiêu lớn, đồng đội là yếu tố không thể thiếu, Huy đã quyết định trở về Việt Nam và thành lập CollaNote Team ở Đà Nẵng là bước đột phá trong quá trình phát triển CollaNote.

Thành lập CollaNote Team ở Đà Nẵng là bước đột phá trong quá trình phát triển CollaNote của Huy

“ Dù chúng mình mới làm việc cùng nhau được 5 tháng, nhưng mình rất lạc quan về tương lai. Mình tin rằng sự kết hợp giữa các cá nhân xuất sắc, tâm huyết sẽ là động lực lớn để chúng mình thực hiện những ý tưởng đột phá mà mình đã ấp ủ cho CollaNote suốt những năm qua. Mình tin rằng với CollaNote Team, CollaNote sẽ còn thành công hơn nữa trong tương lai ”, Huy nói.

Sau 3 năm ra mắt và đạt được hơn 10 triệu lượt tải, anh chàng cho biết cảm thấy rất may mắn và biết ơn tới những người dùng đã ủng hộ CollaNote - lượng người dùng đạt được đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của anh.

“ Tuy vậy mình tin rằng đó mới chỉ là sự bắt đầu, với đội ngũ CollaNote Team mới thành lập, sắp tới sẽ có nhiều tính năng “bom tấn” được hiện thực hóa và mình tin rằng số lượng người dùng CollaNote còn sẽ tăng nhiều và nhanh hơn nữa trong tương lai ”, anh chàng chia sẻ.

Đối với những nhà thiết kế còn non trẻ, Huy có lời khuyến: “ Đừng ngại bỏ công sức xây dựng một đội ngũ, vì nhiều người có thể làm được nhiều việc với chất lượng tốt hơn. Hãy chú ý hơn đến việc bản địa hóa theo từng địa phương và đảm bảo rằng ứng dụng của bạn có thể sử dụng bằng 10 ngôn ngữ phổ biến nhất, cùng với trang sản phẩm được dịch chính xác. ”