Trò chuyện nhanh cùng cặp song sinh giành 2 huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế

Sáng 29/4, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND Quảng Nam gặp mặt tuyên dương hai học sinh Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu (Lớp 11, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Tam Kỳ xuất sắc giành huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế.

Với số điểm 40/50, cặp anh em song sinh Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu (Lớp 11, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam xuất sắc giành 2 huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 2 diễn ra tại Ashgabat, Turkmenistan.

Hai anh em sinh đôi Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu xuất sắc giành 2 huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế. Ảnh: Hoài Văn

Ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, để đạt được kết quả là huy chương vàng danh giá này hai em Trí Hiền – Trí Hậu đã có quãng thời gian dài rèn luyện, thử thách, trải qua nhiều vòng thi để được lựa chọn tham gia vào đội tuyển quốc gia kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 2; cùng với đó là sự đồng hành hỗ trợ của gia đình, thầy cô.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết (trái) và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng tặng bằng khen cho hai em Trí Hiền, Trí Hậu.

Kỳ thi thi Olympic Toán học Quốc tế diễn ra từ ngày 21 - 26/4 thu hút 231 học sinh đến từ 15 quốc gia, gồm Nga, Armenia, Bulgaria, Uzbekistan, Nepal, Trung Quốc, Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Tajikistan, Ả Rập Xê Út, Pakistan, Việt Nam, Qatar và nước chủ nhà Turkmenistan. Đây là sân chơi trí tuệ quốc tế nhằm thúc đẩy tinh thần học tập, giao lưu văn hoá, hợp tác giáo dục giữa các quốc gia.

Tại cuộc thi, đoàn học sinh Việt Nam giành 6 huy chương vàng (dẫn đầu về số lượng huy chương vàng tại giải), trong đó hai anh em Trí Hiền – Trí Hậu.

Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam Hoàng Văn Thanh tặng quà chúc mừng.

Ông Lê Văn Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ rất vui mừng tự hào khi hai học sinh Quảng Nam là Trí Hiền – Trí Hậu đạt giải cao tại sân chơi trí tuệ quốc tế.

“Trí Hiền, Trí Hậu đạt huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế là niềm vui lớn xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng của bản thân các em. Đây là món quà to lớn cho thầy cô, gia đình, cũng là niềm vui to lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, góp vào truyền thống hiếu học làm rạng danh xứ Quảng , động lực to lớn thôi thúc sự phấn đấu của các em học sinh xứ Quảng tiếp tục học tập phấn đấu. Các em là những nhân tài của đất nước cần được nuôi dưỡng, tạo điều kiện tiếp tục gặt hái thành tựu và đóng góp cho quê hương đất nước”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ tuyên dương, hai anh em nhận nhiều phần quà ý nghĩa.

Tại buổi tuyên dương, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và phần thưởng 300 triệu đồng (150 triệu đồng/em) cho 2 anh em Nguyễn Trí Hiền, Nguyễn Trí Hậu.

Ngoài ra, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Thường trao tặng 2 máy tính cho anh em Trí Hiền – Trí Hậu. Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh và Tỉnh Đoàn Quảng Nam cũng trao tặng các suất quà cho anh em song sinh bởi thành tích xuất sắc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ký quyết định tặng bằng khen kèm tiền thưởng 20 triệu đồng cho 2 cá nhân có thành tích trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải cao, gồm thầy Diệp Tình, tổ trưởng chuyên môn và thầy Lê Đình Nhật, giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.