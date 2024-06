Trợ lực cho bất động sản nghỉ dưỡng

Theo ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch VARS, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng trong năm nay có thể cải thiện 20% so với năm ngoái. Trong đó, loại hình căn hộ biển tại các dự án lớn sẽ chiếm ít nhất 60% thị phần. Giá bán trên thị trường sơ cấp và thứ cấp có xu hướng cải thiện nhẹ. Sản phẩm căn hộ du lịch có giá khoảng 50 triệu đồng mỗi m2 sẽ tiếp tục đi ngang trên thị trường thứ cấp. Lượng giao dịch được dự báo tăng khoảng 30% so với năm ngoái, song vẫn còn khoảng cách rất xa so với trước dịch Covid-19.