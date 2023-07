Trợ lực kích cầu thị trường ô tô: Cơ hội cho xe điện

Xe nhập khẩu tăng, tiêu thụ ô tô giảm

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, 6 tháng năm 2023, Việt Nam chi 1,6 tỷ USD nhập khẩu ô tô, với số lượng gần 70.000 xe các loại, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022 (63.731 xe). Mặc dù lượng xe nhập khẩu về Việt Nam trong 6 tháng đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tiêu thụ ô tô trong nước lại giảm mạnh so với năm 2022.

Theo báo cáo bán hàng của các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng sản lượng ô tô tiêu thụ trong 6 tháng năm 2023 đạt 201.839 xe các loại, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xe du lịch giảm 37%, xe thương mại giảm 11%, xe chuyên dụng giảm 65%.

Đơn cử như báo cáo bán hàng của TC Motor cho hay, doanh số của thương hiệu Hyundai tại Việt Nam đã giảm 23% trong 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022. Thương hiệu ô tô Hàn Quốc chỉ bán được 28.011 xe so với 36.397 xe của cùng kỳ năm trước.

Với thực trạng trên, các chuyên gia dự báo sức tiêu thụ ô tô cả năm 2023 chỉ ở mức khoảng trên 354.000 xe, bằng khoảng 70% so với năm trước. Nguyên nhân là bởi kinh tế khó khăn, lạm phát gia tăng, người dân thắt chặt chi tiêu.

Do đó, trong ngắn hạn thị trường ô tô Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi dù Chính phủ, hãng xe và đại lý đồng loạt kích cầu bằng các chính sách ưu đãi chưa từng thấy.

Dòng xe điện- xu hướng tất yếu

Tại thời điểm này, ở phân khúc xe ô tô điện, nhu cầu tiêu thụ tăng lên, trong 6 tháng, hãng xe điện của Việt Nam đã bàn giao hơn 11.000 xe ô ô cho khách hàng ký và đặt cọc trước.

Cụ thể, 4/7 mẫu xe ô tô điện đã được bán ra thị trường và đang đứng đầu danh sách các thương hiệu xe ô tô điện bán chạy nhất tại Việt Nam. Thân thiện với môi trường, kiểu dáng hiện đại và nhiều tính năng công nghệ liên tục được cải tiến là các lý do khiến xe điện thu hút người dùng. Bên cạnh xe điện VinFast, nhiều hãng xe lớn đã lên kế hoạch và ra mắt các mẫu xe điện tại thị trường Việt Nam như: Kia, Huyndai, Audi...

Thị trường xe ô tô điện Việt Nam đã có sự góp mặt của 4 thương hiệu xe. Trong đó, VinFast đang dẫn đầu và nhiều hãng xe lớn cũng lên kế hoạch chinh phục thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, mới đây, TMT Motors đã chính thức ra mắt xe ô tô điện Wuling HongGuang MiniEV - sản phẩm khai mở phân khúc ô tô điện mini tại Việt Nam. "Đầu tư cho thị trường ô tô Việt Nam, đặc biệt là xe điện, đây là xu hướng tất yếu, không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới", ông Bùi Văn Hữu, Chủ tịch Hội đồng quản trị TMT Motors, nhận định.

Nếu các dòng ô tô lắp ráp trong nước đã được hưởng chính sách hỗ trợ 50% phí trước bạ 3 lần trong 3 năm qua, thì ở thời điểm hiện tại, các dòng xe điện cũng đã được hưởng ưu đãi miễn 100% phí trước bạ ngay từ đầu năm nay và trong 2 năm tiếp theo.

Chính phủ cũng đã quyết định giảm thuế tiêu thụ đặc biệt về 3% đối với các dòng xe dưới 9 chỗ nhằm thúc đẩy ô tô điện phát triển tại Việt Nam.

Liên quan đến thúc đẩy thị trường xe ô tô điện, ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay chưa có chính sách hỗ trợ cho người sử dụng xe điện và chính sách hỗ trợ cho tổ chức nghiên cứu, sản xuất hệ thống hạ tầng phục vụ xe điện như hạ tầng cung cấp năng lượng, trạm sạc, bài toán về chi phí phụ tùng, cơ sở bảo dưỡng đi kèm…

Các chuyên gia, nhà sản xuất cũng kiến nghị Chính phủ sớm xây dựng, ban hành tiêu chuẩn về xe điện hóa và có lộ trình áp dụng cho từng dòng xe trên thị trường.

Ở thời điểm hiện tại, để tăng sức mua ô tô trong nước, từ đó thúc đẩy sản xuất công nghiệp tăng trưởng, Chính phủ đã ban hành chính sách kích cầu thông qua giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ cho các dòng xe ô tô cả xăng và điện sản xuất trong nước.

Đại diện Cục Công nghiệp cho hay, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, tham mưu các chính sách để làm sao hỗ trợ cho người tiêu dùng cũng như những tổ chức nghiên cứu, phát triển hệ thống hạ tầng xe điện thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ xe điện trong thời gian tới.