Trợ lý U23 Việt Nam bỗng nổi rần rần nhờ… xếp chai nước làm U23 Indonesia cay đắng lĩnh thẻ đỏ

Tình huống diễn ra ở phút 90+9 trận chung kết giải U23 Đông Nam Á vào tối qua (29/7). U23 Indonesia được hưởng một quả ném biên ở sát khu vực cabin ban huấn luyện U23 Việt Nam. Đây cũng là cơ hội cuối cùng với đội chủ nhà để tìm bàn gỡ hòa khi đang bị dẫn 1-0.

Tuy nhiên trong lúc cầu thủ Indonesia chưa thực hiện cú ném, tranh cãi đã nổ ra. HLV Kim Sang-sik phàn nàn với trọng tài thứ tư khi thời gian 5 phút bù giờ đã hết nhưng trọng tài chính vẫn chưa thổi còi. Điều này khiến chiến lược gia người Hàn Quốc bị phạt thẻ vàng.

Bỗng nhiên, HLV thủ môn Damian Van Rensburg của U23 Indonesia lao sang khu vực kỹ thuật của U23 Việt Nam, ném các chai nước đi như muốn dọn đường cầu thủ Indonesia chạy đà ném biên. Hành động này khiến ông Damian phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

HLV thủ môn Damian Van Rensburg bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp.

Sau trận đấu, nhiều CĐV Việt Nam bày tỏ sự thích thú với cách ban huấn luyện đội nhà tính toán để hạn chế điểm mạnh ném biên của đối thủ. Rất nhanh chóng, hình ảnh trợ lý HLV Nguyễn Trường An cặm cụi rải các chai nước ra trước khu cabin huấn luyện của U23 Việt Nam được lan tỏa rộng trên mạng xã hội.

Thậm chí, không ít khán giả còn gọi vui rằng trợ lý HLV Nguyễn Trường An chính là “Man of the match”, người xuất sắc nhất trận đấu với pha xử lý nhanh trí của mình.

Trợ lý Nguyễn Trường An bỗng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội sau trận chung kết.

Về phía HLV Kim Sang-sik, trong buổi họp báo sau trận ông phủ nhận việc U23 Việt Nam cố tình rả chai nước để cản đường ném biến của U23 Indonesia. Ông giải thích ngắn gọn:

"Thời tiết rất nóng, chúng tôi sắp xếp các chai nước như vậy để cầu thủ thuận tiện uống nước chứ không có chủ đích gì khác".

Tất nhiên, không phải lúc nào các chiến lược gia cũng tiết lộ hết những toan tính của mình với truyền thông. Còn điều chắc chắn đã được nhìn ra là việc phía U23 Indonesia tỏ ra ức chế với hành động của U23 Việt Nam. Tuy nhiên do việc này không hề trái với quy định, nên những gì HLV thủ môn của đối thủ nhận được khi phản ứng thái quá là một thẻ đỏ hoàn toàn đích đáng.