Trở ngại lớn nhất khi Boeing tìm lại bầu trời

Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ sẽ phải trải qua cả một "chặng đường dài" để có thể xử lý và khắc phục những vấn đề an toàn trong toàn bộ quá trình sản xuất và bảo trì. Giám đốc Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) - ông Mike Whitaker đã đánh giá như vậy vào ngày 23/5 trong bối cảnh sắp hết thúc thời hạn 90 ngày để Boeing trình kế hoạch khắc phục vấn đề kiểm soát chất lượng.



Ngày 5/1, chiếc máy bay Boeing 737 MAX do hãng hàng không Alaska Airlines (Mỹ) vận hành phải hạ cánh khẩn cấp vì bung một phần thân cabin trong quá trình bay. Vụ việc này không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, FAA vẫn ra lệnh đình chỉ bay đối với một số máy bay 737 MAX của Boeing để kiểm tra về mức độ an toàn. Ngày 28/2, FAA đã đặt thời hạn 90 ngày để Boeing đưa ra kế hoạch toàn diện nhằm khắc phục vấn đề kiểm soát chất lượng sau sự cố trên. Cơ quan này cũng yêu cầu Boeing không mở rộng hoạt động sản xuất loại máy bay trên. Boeing sẽ phải đưa ra kế hoạch khắc phục kiểm soát chất lượng vào tuần tới.

Tuy nhiên, trả lời hãng tin ABC News ngày 23/5, ông Whitaker cho rằng kế hoạch trên chưa phải là cuối cùng, mà là điểm khởi đầu của cả một chặng đường dài phía trước để Boeing có thể khắc phục được toàn bộ những vấn đề an toàn trong quá trình sản xuất.

Boeing gần đây phải chịu sự giám sát chặt chẽ do một loạt sự cố liên quan các dòng máy bay của hãng làm dấy lên lo ngại về các tiêu chuẩn sản xuất và bảo trì. Sự cố của Alaska Airlines hồi đầu năm có thể do lỗi từ khâu sản xuất, khi thiếu tới 4 chiếc bu lông cố định mảng thân bị bung. Trước đó, hai vụ tai nạn nghiêm trọng của máy bay Boeing 737 MAX năm 2018 ở Indonesia (In-đô-nê-xi-a) và 2019 ở Ethiopia được cho là do lỗi thiết kế liên quan đến hệ thống ổn định chuyến bay.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14/5 thông báo Boeing có thể bị truy tố liên quan đến hai vụ tai nạn máy bay 737 MAX 8 hồi năm 2018 và 2019 khiến hơn 300 người thiệt mạng.