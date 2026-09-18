Trở về nhà sau thời gian đi vắng, chủ nhà chết lặng trước cảnh tượng ở phòng ngủ: Số lượng lên tới 25.000

Chủ nhà vội gọi người tới giúp

Sự việc hy hữu xảy ra tại Grantown, một thị trấn thuộc vùng Highlands của Scotland. Theo The Press and Journal, sau khoảng thời gian đi vắng, những người sống trong căn nhà trở về và nhanh chóng nhận ra có điều bất thường bên trong phòng ngủ.

Ở một góc phòng và khu vực cửa sổ xuất hiện một khối lớn màu sẫm. Khi tới gần, chủ nhà mới nhận ra cảnh tượng trước mắt không phải bụi bẩn hay một vật thể nào bị bỏ quên.

Hàng nghìn sinh vật nhỏ đang chen chúc, chuyển động liên tục và gần như chiếm trọn một phần căn phòng.

Những "vị khách" bất ngờ thực chất là một đàn ong khổng lồ.

Theo hình ảnh được ghi lại tại hiện trường, ong tập trung dày đặc ở góc phòng ngủ và trên cửa sổ. Số lượng lớn khiến chủ nhà không dám tự ý xử lý mà lập tức liên hệ những người có kinh nghiệm.

Sau một số cuộc gọi, Andrew Card, chủ Loch Ness Honey Company và là một người nuôi ong giàu kinh nghiệm ở Inverness, đã nhận lời tới căn nhà.

Ngay khi bước vào phòng ngủ, ông nhận định đây không phải một nhóm ong nhỏ tình cờ bay lạc vào nhà.

Đàn ong được ước tính có khoảng 25.000 con.

Điều đáng chú ý là Andrew Card thậm chí không mặc bộ đồ bảo hộ chuyên dụng khi tiếp cận đàn ong. Ông giải thích bản thân đã quá quen với công việc này và biết cách tiếp cận chúng. Thời tiết hôm đó cũng khá nóng nên việc mặc bộ đồ bảo hộ sẽ gây bất tiện.

Dù vậy, đây rõ ràng không phải công việc có thể hoàn thành trong vài phút.

Người nuôi ong phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để hút và thu gom từng phần của đàn. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn một tiếng rưỡi.

Sau đó, khoảng 25.000 con ong được chuyển sang một tổ khác để tiếp tục sinh sống thay vì bị tiêu diệt.

Vì sao hàng chục nghìn con ong lại xuất hiện trong phòng ngủ?

Theo Andrew Card, thời điểm xảy ra vụ việc trùng với giai đoạn ong thường tách đàn tại Scotland.

Trước đó, khu vực này vừa trải qua vài ngày thời tiết xấu. Khi nhiệt độ tăng trở lại, điều kiện trở nên thuận lợi để các đàn ong di chuyển và tìm vị trí mới.

Người nuôi ong cho biết đây đã là trường hợp thứ ba liên quan tới đàn ong mà ông xử lý chỉ trong một ngày. Ông phải di chuyển hơn 240 dặm, tương đương gần 390km, để xử lý các đàn ong xuất hiện ở nhiều địa điểm khác nhau.

Riêng tại Grantown, đây cũng là vụ thứ ba tương tự được ghi nhận trong những tuần gần đó.

Hiệp hội Nuôi ong Anh (British Beekeepers Association - BBKA) cho biết giai đoạn cao điểm của hiện tượng tách đàn có thể thay đổi theo từng năm và chịu tác động rõ rệt của thời tiết.

Trong tháng 6, người nuôi ong được khuyến cáo đặc biệt chú ý tới những dấu hiệu cho thấy một đàn chuẩn bị tách. Sang tháng 7, mùa tách đàn nhìn chung bắt đầu giảm nhưng những đợt tách đàn muộn vẫn có thể xuất hiện bất ngờ.

Hiện tượng này là một phần trong chu kỳ tự nhiên của ong mật. Khi đàn phát triển mạnh, một phần ong có thể rời tổ cũ cùng ong chúa và bắt đầu hành trình tìm nơi thích hợp để hình thành một đàn mới.

Trong quá trình đó, chúng có thể tạm thời tập trung với số lượng rất lớn ở cây cối, mái nhà, ống khói hoặc thậm chí bên trong các căn phòng.

Không phải lần đầu người nuôi ong gặp cảnh tượng choáng ngợp

Andrew Card từng xử lý nhiều trường hợp đàn ong xuất hiện trong nhà dân.

Năm 2024, ITV News đưa tin ông được gọi tới một căn nhà tại Inverness sau khi chủ nhà phát hiện ong sống phía trên trần nhà.

Khi các tấm thạch cao được tháo xuống, nhóm xử lý phát hiện không chỉ một mà tới ba đàn ong. Tổng số ong được ước tính khoảng 180.000 con. Một trong những đàn có thể đã tồn tại tại đó ít nhất 7 năm.

Thay vì tiêu diệt chúng, Andrew Card cũng dùng thiết bị hút chuyên dụng để thu gom và đưa ong tới những tổ mới.

Trường hợp mới nhất tại Grantown có quy mô nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn đủ khiến bất cứ chủ nhà nào giật mình nếu bất ngờ bước vào phòng ngủ và thấy hàng chục nghìn con ong đang tụ lại ngay trước mắt.

Các tổ chức nuôi ong cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý chọc phá hoặc cố xua một đàn ong lớn nếu không có kinh nghiệm. Một đàn ong trong quá trình di chuyển có thể tương đối bình tĩnh nếu không bị làm phiền, nhưng vẫn có khả năng phản ứng khi cảm thấy bị đe dọa.

Trong trường hợp phát hiện một đàn ong lớn ở nhà hoặc khu vực sinh hoạt, cách phù hợp là giữ khoảng cách và liên hệ người nuôi ong hoặc đơn vị chuyên môn để được hỗ trợ.

Với những chủ nhà ở Grantown, căn phòng ngủ cuối cùng đã được trả lại sau hơn 90 phút xử lý. Còn khoảng 25.000 "vị khách không mời" cũng có một nơi ở mới an toàn thay vì bị tiêu diệt.

Theo The Press and Journal, British Beekeepers Association (BBKA), ITV News