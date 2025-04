Trời nóng hạ nhiệt bằng 6 cách này chẳng khác nào "vứt bớt" tuổi thọ

Bác sĩ Xie Xudong thuộc Bệnh viện Thống nhất Thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo rằng mùa hè nắng nóng ảnh hưởng rất nhiều tới thói quen, chế độ ăn uống và hệ miễn dịch. Vì vậy, cơ thể cũng dễ bị suy yếu, mắc bệnh nếu chúng ta thường xuyên thực hiện 6 hành vi giúp sảng khoái, giải nhiệt nhất thời sau đây:

1. Dùng quá nhiều đồ ăn, thức uống lạnh

Đồ lạnh có thể giảm cảm giác nóng bức tức thời, nhưng chúng gây co mạch máu và ảnh hưởng đến tiêu hóa, dễ gây tiêu chảy và viêm họng. Ngoài ra, uống nước lạnh sau khi vận động mạnh còn làm tăng nguy cơ sốc nhiệt, rối loạn nhịp tim và nhồi máu cơ tim. Vì vậy, nên hạn chế đồ lạnh trong mùa hè, đặc biệt sau khi ra ngoài nắng.

Ảnh minh họa

2. Tắm ngay sau khi vận động mạnh, đang đổ mồ hôi

Sau khi vận động mạnh, cơ thể đang nóng và đổ mồ hôi, việc tắm ngay lập tức khiến lỗ chân lông mở ra, làm cơ thể dễ bị nhiễm lạnh và giảm lưu thông máu. Điều này có thể gây tắc nghẽn mạch máu, rối loạn nhịp tim và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch. Nên đợi ít nhất 10-15 phút sau khi vận động để tắm.

3. Ngủ với nhiệt độ quá thấp

Ngủ trong môi trường có nhiệt độ quá thấp do điều hòa hoặc gió quạt mạnh có thể gây khô da, viêm họng, cảm lạnh và làm suy yếu hệ miễn dịch. Do tuần hoàn máu sẽ bị ảnh hưởng, dễ dẫn đến rối loạn huyết áp và các vấn đề về tim mạch, nhất là với người già và trẻ nhỏ. Để bảo vệ sức khỏe, nên duy trì nhiệt độ phòng từ 25 - 27 độ C, tránh để điều hòa hoặc quạt thổi trực tiếp vào người trong suốt đêm.

4. Uống quá nhiều nước trong ngày

Uống nước quá nhiều để giải nhiệt có thể gây ra ngộ độc nước, giảm natri máu, gây đau đầu, buồn nôn và chuột rút. Trong trường hợp nặng, nó có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, dẫn đến phù não hoặc hôn mê. Lượng nước hợp lý là khoảng 0,4 lít mỗi 10kg cân nặng, uống từng ngụm nhỏ suốt cả ngày để tránh nguy cơ.

5. Tắm khuya

Tắm khuya có thể gây choáng váng, đau đầu, thậm chí ngất xỉu nếu tắm quá muộn. Nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột sau khi tắm vào đêm khuya dễ gây rối loạn huyết áp, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh tim mạch. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo tắm vào buổi tối trước 21h để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

6. Dùng quạt, điều hòa ngay sau khi tắm gội xong

Ảnh minh họa

Sử dụng quạt hay điều hòa ngay sau khi tắm có thể gây hại cho cơ thể, do nhiệt độ đột ngột làm giảm lưu thông máu và tăng nguy cơ cảm lạnh hoặc viêm phổi. Thói quen này còn dễ dẫn đến rối loạn nhịp tim, huyết áp và có thể gây tử vong trong trường hợp nặng. Tốt nhất là đợi 10-15 phút sau khi tắm mới bật điều hòa hoặc quạt.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, QQ