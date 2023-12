Trời sắp trở lạnh, đây là 5 loại thực phẩm đẩy lùi cảm lạnh tự nhiên, tăng cường đề kháng, chống cả bệnh ung thư

Mùa đông đến cũng là lúc nhiều người phải đối diện với tình trạng nghẹt mũi hoặc đau họng đầy khó chịu.

Cảm lạnh thường lây lan qua không khí khi ho hoặc hắt hơi. Các triệu chứng bao gồm nghẹt mũi, sổ mũi, ngứa ngáy, ngứa họng, hắt hơi, chảy nước mắt và sốt nhẹ. Để chấm dứt những triệu chứng này, nhiều người ngay lập tức sử dụng các loại thuốc tây. Tuy nhiên, trước khi uống các loại thuốc, hãy thử dùng một số loại thực phẩm tự nhiên có công dụng chữa cảm, cũng như áp dụng một số mẹo nhỏ sau đây:

Dầu ô liu

Dầu ô liu là một nguyên liệu tự nhiên tuyệt vời và cũng có thể được sử dụng để cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể. Dầu ô liu có thể giúp giảm viêm và polyphenol giúp cải thiện khả năng miễn dịch bằng cách kích hoạt cơ chế phòng thủ chính của cơ thể. Hâm nóng có thể khiến dầu kém hiệu quả hơn, vì vậy hãy giữ dầu nguội hoặc ở nhiệt độ phòng để sử dụng.

Mật ong

Mật ong cũng là một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời, thường được sử dụng để chữa đau họng và cảm lạnh do tác dụng làm dịu của nó. Mật ong cũng chứa các chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và kháng khuẩn giúp chống lại virus và vi khuẩn.

Quả mọng

Quả mọng có hàm lượng Vitamin C siêu cao, là phương thuốc lý tưởng để chữa cảm lạnh thông thường. Vitamin C giúp cơ thể tạo ra kháng thể, đây là những protein chống lại bệnh tật. Dâu tây, quả việt quất và quả mâm xôi đều là những nguồn cung cấp Vitamin C tuyệt vời và có thể dễ dàng được bổ sung vào chế độ ăn uống để tăng cường khả năng miễn dịch.

Cá béo

Cá béo là những loại cá mà trong các mô cơ thể, đặc biệt là ở khoang bụng của chúng có chứa rất nhiều dầu cá. Dầu cá có chứa nhiều axit béo omega-3 có thể giúp hệ thống miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Omega-3 có đặc tính chống viêm mạnh, góp phần lớn trong việc giảm viêm từ các tế bào bạch cầu. Ăn cá béo thường được coi như một phần không thể thiếu của chế độ ăn uống lành mạnh, vì vậy vào mùa đông hãy ăn nhiều hơn để hệ thống miễn dịch luôn khỏe mạnh.

Hành tây

Hành tây có chứa các hợp chất lưu huỳnh thúc đẩy việc tống chất nhầy ra khỏi đường thở. Hành tây được coi là một loại kháng sinh tự nhiên cực mạnh và chúng rất dễ kết hợp vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Những mẹo vặt để đánh bay cảm lạnh

Giảm nghẹt thở bằng cách chườm ấm

Chườm ấm, nhẹ nhàng có thể giúp giảm nghẹt mũi bằng cách mở thông đường mũi từ bên ngoài. Tự làm gạc ấm rất đơn giản: Chỉ cần ngâm một chiếc khăn nhỏ vào nước ấm, sau đó vắt thật ráo nước. Tiếp theo là gấp lại và đặt lên mũi và trán. Đây là một giải pháp vô cùng nhẹ nhàng, có thể mang lại cảm giác thoải mái và có thể lặp lại thường xuyên khi cần thiết.

Bù nước

Nếu đang bị cảm lạnh hoặc gặp các triệu chứng cảm cúm, bạn cần đảm bảo rằng cơ thể được nạp nhiều nước. Giữ cơ thể đủ nước có thể giúp làm loãng chất nhầy trong đường mũi, đưa chất lỏng ra khỏi mũi và giảm áp lực trong xoang. Giảm áp lực đồng nghĩa với ít viêm và kích ứng hơn. Ngoài ra, nếu bạn bị đau họng, các chất lỏng ấm như trà cũng có thể giúp giảm bớt khó chịu.

Đi tắm

Nhiều người bị nghẹt mũi nặng, nhưng sau khi đi tắm lại thở dễ dàng hơn rất nhiều. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Anh cho biết hơi nước từ vòi hoa sen có thể làm loãng chất nhầy trong mũi, do đó làm giảm viêm. Tắm nước nóng, dễ chịu có khả năng giúp hơi thở trở lại bình thường.

Xịt mũi bằng nước muối

Một giải pháp phổ biến khi bị nghẹt mũi là sử dụng lọ xịt nước muối. Nước muối giúp làm tăng độ ẩm trong mũi, điều này có thể giúp giảm đau, giảm nghẹt.