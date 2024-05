Trọn bộ công cụ đầu tư miễn phí cho bạn trải nghiệm đầu tư dễ dàng

Với mục tiêu nâng cao trải nghiệm đầu tư và hoàn thiện hệ sinh thái đầu tư, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã chính thức cho ra mắt Bảng giá KB Buddy WTS với giao diện hiện đại, thân thiện cùng nhiều tính năng mới nổi trội, đáp ứng tối đa nhu cầu của nhà đầu tư.

Theo đó, toàn bộ thông tin cổ phiếu và doanh nghiệp, cùng các biểu đồ phân tích của KB Buddy WTS được thể hiện với giao diện dễ nhìn, bám sát nhu cầu của nhà đầu tư khi giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, Nhà đầu tư không cần đăng nhập mà vẫn có thể truy cập và tham khảo toàn bộ thông tin cổ phiếu cùng các diễn biến thị trường theo thời gian thực. Tốc độ và sự ổn định của Bảng giá KB Buddy WTS cũng được KBSV chú trọng phát triển nhằm tối ưu trải nghiệm của người dùng.

Cùng với những cải tiến về giao diện của hệ thống biểu đồ, chỉ trên một màn hình, KB Buddy WTS được tích hợp nhiều chức năng: Sắp xếp cột dữ liệu bảng giá; Đánh dấu mã cổ phiếu; Tùy chỉnh hiển thị các trường dữ liệu trên bảng giá.v.v.. giúp người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân.

Buddy WTS - Bảng giá giao diện mới, tiện ích vượt trội

Trải nghiệm Bảng giá mới ngay!

Một mảnh ghép không thể thiếu trong bộ tiện ích của KBSV - ứng dụng đầu tư chứng khoán KB Buddy. Tuy chỉ mới "trình làng" được hơn một năm nhưng KB Buddy đã thắng liên tiếp hai giải thưởng uy tín "Ứng dụng đầu tư chứng khoán được vinh danh Top 50 sản phẩm - dịch vụ tin dùng Việt Nam 2023" do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy trao tặng và "Ứng dụng giao dịch chứng khoán tốt nhất Việt Nam 2024" do Global Banking and Finance Review trao tặng. Với những tính năng ấn tượng, tốc độ xử lý lệnh nhanh chóng và mức độ an toàn, bảo mật thông tin của ứng dụng, hai phiên bản KB Buddy và KB Buddy Pro luôn tự tin có thể "chiều lòng" được tất cả các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, hệ thống báo cáo chuyên nghiệp đến từ những chuyên gia hàng đầu tại KBSV cũng là "trợ thủ đắc lực" cho nhà đầu tư trong việc giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu suất đầu tư và tối ưu hóa lợi nhuận. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm những thông tin, phân tích và khuyến nghị kịp thời, chính xác trên bất kỳ nền tảng chính thức nào của Chứng khoán KB Việt Nam.

KB Buddy: Ứng dụng đầu tư chứng khoán ưu việt – "Đối tác đầu tư thân thiện" dành cho người Việt

Kiên trì với mục tiêu trở thành "Công ty chứng khoán số hàng đầu Việt Nam" cùng chiến lược "Lấy công nghệ là yếu tố cốt lõi", KBSV sẽ không ngừng đổi mới, nâng cấp và phát triển để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của mọi khách hàng.