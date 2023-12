Trong 11 tháng, người Trung Quốc chi nửa tỷ USD mua 145.000 tấn ‘quốc bảo’ của Việt Nam

Báo cáo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) dẫn số liệu Tổng cục Hải quan cho biết: Tháng 11/2023, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Trung Quốc và Hong Kong tiếp tục duy trì tăng trưởng dương hai con số, giá trị đạt hơn 39 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt hơn 36 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đó, lũy kế xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hong Kong trong 11 tháng đầu năm nay đạt 529 triệu USD, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 11/2023, Trung Quốc đã mua gần 497 triệu USD cá tra, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), nhập khẩu các sản phẩm cá thịt trắng, cá da trơn (chủ yếu là cá tra) từ Việt Nam vào Trung Quốc tăng mạnh từ năm 2012 tới năm 2022. 9 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc có xu hướng tăng nhập khẩu các sản phẩm chả cá, surimi cá rô phi (mã HS 030493) từ Việt Nam.

Việt Nam chiếm 16% tổng khối lượng cá thịt trắng mà Trung Quốc nhập từ thế giới. Việt Nam xếp thứ 2 sau Nga về nguồn cung cá thịt trắng cho Trung Quốc và vượt xa Mỹ, Na Uy.

“Giao thương thuận lợi khi có chung đường biên giới dài đến gần 1500km, cùng với uy tín và đặc trưng của hương vị cá tra Việt Nam phù hợp với khẩu vị người Á Đông, nên Trung Quốc lựa chọn Việt Nam là nguồn cung hàng đầu các sản phẩm cá thịt trắng”, báo cáo của VASEP nêu.

Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, 10 tháng đầu năm 2023 Trung Quốc nhập khẩu hơn 145.000 tấn cá tra, cá da trơn (chủ yếu là cá tra) từ Việt Nam.

Quảng Đông tiêu thụ hơn 59.000 tấn cá tra đông lạnh trong 10 tháng đầu năm nay. Tháng 3/2023 là tháng cao điểm Quảng Đông tiêu thụ nhiều nhất sản phẩm này do nhu cầu tăng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với hơn 10.000 tấn được nhập khẩu.

Sau Quảng Đông, các tỉnh Sơn Đông với 23.000 tấn, Thượng Hải với 13.000 tấn, Bắc Kinh với 8.000 tấn, Hồ Nam với 4.000 tấn, lần lượt cũng là những điểm đến hàng đầu của cá tra Việt Nam tại Trung Quốc đại lục.

Càng về cuối năm, Trung Quốc càng có xu hướng tăng nhập khẩu cá tra Việt Nam để phục vụ cho dịp nghỉ lễ cuối năm.

Cá tra được xem là "quốc bảo" trong xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá tra đã liên tục tăng trưởng trong 3 tháng liên tiếp 9, 10 và 11. Trong đó, sản phẩm chủ lực Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này là cá tra đông lạnh và phile cá tra đông lạnh.

Trước đó, ngày 24/10, VASEP thông tin tháng 9 xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đạt 56 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2-2023, giá trị xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc tăng trưởng dương. Lũy kế 9 tháng năm 2023, Trung Quốc đã nhập 434 triệu USD cá tra Việt Nam, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2022.

Một trong những lý do khiến giá trị xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc giảm là đơn giá giảm. Cụ thể, giá trung bình xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm dao động từ 2,11 USD/kg - 2,29 USD/kg, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tháng 9, giá trung bình xuất khẩu giảm tới 26% so với cùng kỳ năm 2022, mức giảm sâu nhất kể từ đầu năm nay.

Theo VASEP, từ năm 2020 đến nay, Trung Quốc luôn duy trì vị trí số 1 về tiêu thụ cá tra Việt Nam. Nước này chủ yếu nhập khẩu cá tra phi-lê, cắt khúc đông lạnh, cá tra tươi hoặc đông lạnh nguyên con và gần như không nhập khẩu các loại cá tra chế biến sâu.

Cũng trong báo cáo này, VASEP cho biết: Xuất khẩu cá tra trong tháng 9 ghi nhận tăng trưởng dương lần đầu kể từ đầu năm nay, với giá trị gần 167 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu cá tra sang một số thị trường chính đã có dấu hiệu phục hồi sau thời gian dài sụt giảm như: Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Liên minh châu Âu (EU), Brazil, Mexico... Trong đó, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hồng Kông đạt giá trị 56 triệu USD, tăng 15%; EU đạt 14 triệu USD, tăng 11%. VASEP thông tin với tín hiệu phục hồi trong tháng cuối quý 3/2023 sẽ tạo đà cho xuất khẩu cá tra Việt Nam trong quý cuối năm nay.