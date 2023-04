Trong 3 tháng, cả Tp.HCM chỉ bán được 19 căn nhà liền thổ

Theo số liệu từ JLL Việt Nam, số lượng giao dịch tại thị trường nhà liền thổ Tp.HCM ghi nhận mức giảm mạnh 91,7% so với quý trước (giảm 98,3% so với cùng kỳ năm trước). Cả quý 1/2023 chỉ có 19 căn bán nhưng chủ yếu là ở dự án cũ, không có nguồn cung mới. Hầu hết người mua và nhà đầu tư áp dụng chiến thuật “chờ và xem” trong bối cảnh thị trường trầm lắng và còn nhiều bất ổn pháp lý.

Về nguồn cung, nhà liền thổ Tp.HCM tiếp tục xu hướng trầm lắng. Cả quý 1/2023, không ghi nhận dự án mở bán mới. Do đó, số căn mở bán mới giảm mạnh 67,9% so với quý trước (giảm 93,6% so với cùng kỳ năm trước), với chỉ khoảng 60 căn đến từ các dự án giá cao hiện có của Khang Điền, Masterise và Vinhomes.

Giá sơ cấp trung bình của các dự án nhà liền thổ giảm nhẹ 2-3% so với quý trước (tính trên mỗi dự án), do chủ đầu tư có xu hướng giảm giá nhằm thu hút người mua. Trong khi đó, giá bán thứ cấp trung bình giảm nhẹ 0,5% so với quý trước, nguyên nhân đến từ việc giảm giá đáng kể của các dự án như Lakeview City, Palm Marina liên quan đến các thông tin tiêu cực về nhà phát triển dự án. Ngược lại, khu Nam Sài Gòn ghi nhận tăng trưởng khả quan ở mức 1,74% so với quý trước, nhờ vào chất lượng sản phẩm và nhu cầu ổn định tại khu vực này.

Theo JLL, nguồn cung chịu áp lực do tâm lý thận trọng trong bối cảnh kinh tế bất ổn và các vấn đề pháp lý kéo dài. Theo đó, thị trường Nhà liền thổ dự kiến sẽ chào đón lần lượt khoảng 6.000 căn và 1.000 căn vào năm 2023. Tương tự, nguồn cầu được dự báo sẽ vẫn yếu, đặc biệt trong nửa đầu năm 2023 khi thị trường tiếp tục đối mặt với những khó khăn kinh tế làm ảnh hưởng đến quyết định đầu tư nhà ở.