Trong năm 2023, TPHCM phải hoàn thành đề xuất ý tưởng quy hoạch dọc sông Sài Gòn

Chủ tịch HĐND, UBND TPHCM cùng các đại biểu HĐND TPHCM trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 12-7, tại ngày làm việc cuối của kỳ họp thứ 10, HĐND TPHCM khóa X đã thông qua nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 .

Tham dự có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM và đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm, TPHCM đã làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng 9 ngành dịch vụ chủ yếu tăng 4,9%; sản xuất công nghiệp từng bước ổn định; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 1,9% so với cùng kỳ; 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 4,5% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 561.000 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 227.872 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán năm và bằng 93% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng, nhưng giảm 19% số vốn đăng ký so với cùng kỳ, thu hút đầu tư FDI giảm 37%. Việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

HĐND TPHCM đã thông qua 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Trong đó, HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM tập trung triển khai Chỉ thị của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND TPHCM về thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ, Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW và Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, triển khai tăng tốc, quyết liệt, hiệu quả các nhóm giải pháp tại Nghị quyết 71/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; tập trung rà soát, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực như cải cách hành chính, bất động sản, hoàn thuế, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất…

Đồng thời cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực ưu tiên trong tiếp cận vốn tín dụng để phát triển đầu tư sản xuất kinh doanh.

UBND TPHCM phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu giải ngân năm đạt từ 95% trở lên. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, triển khai lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060.

Cùng với đó là tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển kè bờ sông và kinh tế dịch vụ ven sông giai đoạn 2020-2045 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2020-2025; hoàn thành báo cáo đề xuất ý tưởng quy hoạch dọc hàng lang sông Sài Gòn; tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực y tế cơ sở, triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển y tế cộng đồng, y tế chuyên sâu, y tế thông minh thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân...