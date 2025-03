Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa sát biển Nha Trang sẽ được di dời

Ngày 30/3, nguồn tin Tiền Phong cho biết HĐND tỉnh Khánh Hòa đã có Nghị quyết về việc cam kết phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương triển khai thực hiện đầu tư dự án trụ sở làm việc Công an tỉnh Khánh Hòa .

Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa ở 80 Trần Phú sẽ được di dời đến cơ sở mới.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Khánh Hòa, trụ sở làm việc mới của Công an tỉnh Khánh Hòa dự kiến được xây dựng tại xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, đảm bảo diện tích làm việc, sinh hoạt cho 1.141 cán bộ, chiến sĩ.

Quy mô dự án gồm Nhà làm việc, hội trường, nhà tàng thư, nhà tiếp dân, nhà ở doanh trại, nhà ăn, bếp, nhà tập luyện võ thuật, thể thao, bệnh xá, nhà kho... Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 986 tỷ đồng và tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ đầu tư 100%. Thời gian thực hiện dự án từ 2025-2027.

Trụ sở làm việc của Công an tỉnh Khánh Hòa ở số 80 Trần Phú được xây dựng từ những năm 1990 (một số dãy nhà làm việc có từ trước những năm 1975). Hiện cơ sở vật chất không đảm bảo diện tích làm việc, sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ, do quân số biên chế tăng gấp nhiều lần so với quy mô khi xây dựng, đồng thời qua gần 30 năm sử dụng các hạng mục công trình đều đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo yêu cầu làm việc và sinh hoạt của các lực lượng công an trong tỉnh.

Ngoài ra, trụ sở làm việc Công an tỉnh Khánh Hòa và trụ sở làm việc các phòng bố trí phân tán, diện tích đất nhỏ hẹp, xây dựng chắp vá, manh mún nên rất khó khăn trong công tác, nhất là trong việc phối hợp, hiệp đồng công tác giữa các đơn vị. Sau khi được di dời, khu đất trụ sở này được bàn giao cho địa phương quản lý để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.