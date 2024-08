Trụ sở của Đất Xanh Group được thế chấp để phát hành trái phiếu

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (Công ty Bất động sản Hà An) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu HAACH2427001.



Cụ thể, lô trái phiếu HAACH2427001 được Công ty Bất động sản Hà An phát hành vào ngày 28/06/2024 và được hoàn tất vào ngày 26/07/2024 với khối lượng 2.350 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành theo mệnh giá là 235 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có lãi suất cố định 10,2%/năm, kỳ hạn 3 năm, tức đáo hạn vào ngày 28/06/2027.

Toà nhà Đất Xanh Group được để phát hành lô trái phiếu 235 tỷ đồng (Ảnh minh hoạ).

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Dữ liệu từ HNX cho thấy, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu HAACH2427001 là thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 67 (tài liệu năm 2001). Thửa đất này có địa chỉ tại số 2W, đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, diện tích 950,6 m2. Công trình gắn liền với đất là Nhà văn phòng có diện tích xây dựng: 444,2 m2.

Toà nhà tại địa chỉ số 2W, đường Ung Văn Khiêm là trụ sở chính của Công CP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group; HoSE: DXG) - công ty mẹ của Công ty Bất động sản Hà An.

Theo dữ liệu từ HNX, ngoài lô trái phiếu HAACH2427001 nêu trên, hiện Công ty Bất động sản Hà An đang lưu hành lô trái phiếu HAACH2226001 được phát hành vào ngày 20/07/2022, kỳ hạn 4 năm, với giá trị 210 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2023, Công ty Bất động sản Hà An báo lãi sau thuế hơn 377 tỷ đồng, tăng hơn 5,5 lần so với năm trước.

Tính tới ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty Bất động sản Hà An là 9.954 tỷ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,3 lần, tương ứng 12.940 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là khoảng 1.200 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An được thành lập ngày 23/2/2018, trụ sở tại Số 18, đường Kha Vạn Cân, Phường An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngành nghề chính kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Hiện số vốn điều lệ của doanh nghiệp là 9.918,5 tỷ đồng, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Chí Nghiêm với chức danh Tổng Giám đốc.

Theo tìm hiểu, Công ty Bất động sản Hà An là chủ đầu tư dự án Khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành (dự án Gem Sky World). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng. Quy mô dự án hơn 92 ha với 50,5% là đất ở, còn lại 49,5% là đất công viên cây xanh và công trình công cộng. Dự án được chia làm 8 phân khu với tổng cộng hơn 4.000 sản phẩm gồm đất nền và nhà xây dựng sẵn.

Hồi tháng 10/2023, Công ty Bất động sản Hà An bị xử phạt 900 triệu đồng về hành vi vi phạm huy động vốn không đúng quy định tại dự án Gem Sky World.

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 1.727 thửa đất thuộc dự án Gem Sky World. Theo đó, 1.727 thửa đất thuộc dự án Gem Sky World đã đủ điều kiện chuyển nhượng.