Trụ sở và các điểm kinh doanh đồng loạt bị kiểm tra, chuỗi cầm đồ F88 báo lỗ 368 tỷ đồng 6 tháng 2023

Công ty cổ phần kinh doanh F88 vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính doanh nghiệp.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, F88 bất ngờ báo lỗ tới 368 tỷ đồng. Trước đó, trong 4 năm liên tiếp từ 2019 đến 2022, F88 đều có lãi và tổng lợi nhuận 4 năm đạt 324 tỷ đồng.

Như vậy khoản lỗ nửa đầu năm nay còn lớn hơn tổng lợi nhuận cả 4 năm trước.

F88 báo lỗ lớn trong bối cảnh vốn chủ sở hữu của công ty tăng mạnh lên 1.588 tỷ đồng, cao gấp gần 2 lần so với cuối năm 2022 và gấp 3 lần so với cuối tháng 6/2022.

F88 báo lỗ lớn trong bối cảnh nửa đầu năm 2023 cả trụ sở lẫn nhiều phòng giao dịch của công ty liên tục bị kiểm tra.

Chỉ trong ngày 6/3/2023, ngoài trụ sở chính của Công ty F88 tại quận Gò Vấp, Công an TP HCM đã kiểm tra một loạt các chi nhánh và cửa hàng của công ty này tại nhiều quận huyện.

Trong đó, cơ quan công an đã khám xét và kiểm tra tại một cửa hàng F88 trên đường Hòa Bình, quận Tân Phú, sau đó tiếp tục khám xét Văn phòng Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (gọi tắt là Công ty F88) tại quận Gò Vấp để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngoài ra, Công an TP HCM cũng phối hợp với các cơ quan chức năng phong tỏa các chi nhánh công ty này tại đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình, TP HCM và chi nhánh tại đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, TP HCM. Một chi nhánh khác của Công ty F88 trên đường Tân Kỳ - Tân Quý, quận Tân Phú cũng bị phong tỏa từ chiều 6/3. Các cơ quan chức năng cũng tiến hành làm việc tại chi nhánh F88 tại đường Trần Quang Khải, Quận 1, TP HCM và một chi nhánh khác trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức.

Động thái này được thực hiện sau thời gian Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp điều tra, ghi nhận phản ánh về việc Công ty CP Kinh Doanh F88 thực hiện hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản theo kiểu "khủng bố".

Ngay sau đó, liên tiếp các điểm kinh doanh của F88 trên cả nước bị kiểm tra:

- Ngày 13/3: Kiểm tra 1 điểm giao dịch của F88 ở Sóc Trăng;

- Ngày 17/3: Kiểm tra 13 điểm kinh doanh ở Tiền Giang;

- Ngày 19/3: Kiểm tra 13 chi nhánh ở Cần Thơ;

- Ngày 20/3: Kiểm tra 20 cơ sở tại An Giang;

- Ngày 22/3: Kiểm tra 8 điểm giao dịch tại Bạc Liêu và 6 phòng giao dịch tại Hậu Giang;

- Ngày 23/3: Kiểm tra 18 địa điểm kinh doanh tại Bắc Giang ;

- Ngày 24/3: Kiểm tra 2 điểm kinh doanh tại Đà Nẵng;

- Ngày 29/3: Kiểm tra 6 chi nhánh tại Hà Nam.

- Ngày 13/4: Kiểm tra 13 chi nhánh tại Lâm Đồng.

- Ngày 17/4: Kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh tại Đắk Lắk.

- Ngày 24/4: Kiểm tra 12 chi nhánh tại Tây Ninh.

- Ngày 28/4: Kiểm tra 15 cơ sở tại Bình Dương.

- Ngày 1/7: Kiểm tra 11 điểm kinh doanh tại Hà Tĩnh.

Trước đó, tại cuộc họp định kỳ hôm 16/3, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM đã thống nhất đưa vụ án liên quan đến F88 vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Sau khi hàng loạt chi nhánh bị kiểm tra, ông Phùng Anh Tuấn, CEO F88 cho biết việc kiểm tra các phòng giao dịch nói trên là đợt kiểm tra hành chính định kỳ của công an địa phương do ngành nghề kinh doanh hiện tại của F88 là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được quản lý bởi chính quyền địa phương.

Đến ngày 30/3, cơ quan công an cho biết đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên của F88 để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan chức năng lúc bấy giờ cho biết 79 địa điểm của doanh nghiệp này bị phát hiện vi phạm quy định về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.