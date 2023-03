Trụ sở xã khang trang bất ngờ bị đập phá: Chưa được phê duyệt quy hoạch

Liên quan đến vụ việc trụ sở UBND xã Hưng Hoà, TP Vinh, Nghệ An, còn khang trang bất ngờ bị "đập phá" để cải tạo, quay hướng toà nhà, tốn khoảng 6 tỉ đồng ngân sách nhưng công năng không thay đổi, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc làm việc với đại diện chủ đầu tư là UBND xã Hưng Hoà, TP Vinh.

Tại cuộc làm việc, cán bộ địa chính xã này là ông Đặng Đình Minh có cung cấp cho phóng viên một bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 về việc mở rộng khuôn viên trụ sở UBND xã Hưng Hoà. Theo cán bộ này, đây chính là cơ sở để UBND xã Hưng Hòa tiến hành dự án cải tạo nâng cấp khuôn viên trụ sở, là theo định hướng quy hoạch trong tương lai. Tuy nhiên, khi được hỏi quy hoạch này đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt hay chưa thì vị cán bộ này đã thừa nhận là do xã nhờ một đơn vị tư vấn làm. "Quy hoạch này do xã nhờ một đơn vị tư vấn vẽ ra, hiện chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt" - ông Minh thừa nhân.

Theo cán bộ địa chính xã Hưng Hoà, bản vẽ quy hoạch chưa được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Được biết, một trong những lý do mà UBND xã Hưng Hoà đưa ra để phải cải tạo, quay hướng trụ sở làm việc là do độ dốc từ con đường mới nâng cấp, làm lại vào trụ sở lớn (đường này cùng do xã Hưng Hòa làm chủ đầu tư), ảnh hưởng tới việc đi lại, giao dịch.



Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, khi tuyến đường này hoàn thành thì Trường Mầm non xã cũng bị ảnh hưởng. Để khắc phục, hiện tại có một con đường gom nhỏ được mở để học sinh vào trường mà không thay đổi hướng, hay nâng sân nền hoặc đập phá sửa chữa gây lãng phí.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, thời gian gần đây, nhiều người dân xã Hưng Hoà, TP Vinh, Nghệ An, hết sức bất ngờ khi tòa nhà trụ sở UBND xã này còn khang trang được chủ đầu tư thuê nhà thầu tháo dỡ, đập phá nhiều phần để cải tạo lại.

Trụ sở UBND xã Hưng Hoà còn khang trang nhưng bị tháo dỡ để cải tạo.

Được biết, trụ sở UBND xã Hưng Hòa được xây dựng đưa vào sử dụng từ năm 2010, đến thời điểm này (tháng 3-2023) tài sản chưa hết khấu hao, công trình vẫn đang còn sử dụng được. Mặc dù xây dựng chưa lâu, nhưng vào tháng 12-2021, một dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở làm việc xã Hưng Hòa được UBND TP Vinh phê duyệt với số vốn đầu tư 5 tỉ đồng, sau đó tăng lên 6 tỉ đồng.



Mục đích là cải tạo nâng cấp khuôn viên trụ sở làm việc UBND xã Hưng Hòa nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó, với hạng mục cải tạo nâng cấp tòa nhà làm việc là chuyển đổi hướng chính tòa nhà từ hướng Đông Nam sang hướng Tây Bắc.

Trụ sở UBND xã Hưng Hoà bị tháo dỡ khi cải tạo.

Nhiều người dân tỏ ra bức xúc khi biết thông tin TP Vinh đầu tư một dự án với kinh phí khoảng 6 tỉ đồng nhưng chỉ để quay hướng tòa nhà mà công năng trụ sở không thay đổi, diện tích tòa nhà vẫn không tăng lên.



"Trụ sở đang còn tốt thế thì cứ để vậy mà sử dụng, có tiền thành phố nên đầu tư các công trình khác thiết yếu hơn như đường giao thông, mương thoát nước, tái định cư cho người dân… vì Hưng Hòa là xã nghèo ven thành phố, cơ sở hạ tầng nhiều nơi còn thiếu"- một người dân xã Hưng Hoà nói.