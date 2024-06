Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh nói gì về video thuyết giảng "nghiệp kiếp trước" gây tranh cãi?

Trang thông tin điện tử TP Uông Bí - Quảng Ninh (uongbi.gov.vn) cho biết, những ngày gần đây, một số trang mạng xã hội đăng tải clip được cho là trong khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng có xuất hiện đoạn clip cô gái có những biểu hiện lạ như co giật, choáng váng không kiểm soát được cơ thể do "vong nhập" khi trụ trì chùa Ba Vàng là Thích Trúc Thái Minh đang giảng về đạo Phật. Sau đó là những lời nhà chùa giải thích về sự việc rằng do nghiệp từ kiếp trước… Video này được nhiều người chia sẻ và bình luận. Nhiều bình luận không đồng tình về cách giải thích của nhà chùa.

Nắm thông tin về sự việc gây tranh cãi, các phòng ban chức năng của thành phố Uông Bí ngay lập tức đã có buổi làm việc với Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh vào ngày 18/6.

Tại buổi làm việc, Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh cho biết: Đoạn clip trên không phải là clip của khoá tu mùa hè (khoá 1) năm 2024 và chùa Ba Vàng không đăng tải clip trên như các bài viết của mạng xã hội.

Qua đó, các phòng chức năng của TP Uông Bí đã đề nghị Trụ trì chùa Ba Vàng có văn bản phản hồi lại thông tin của báo chí và các trang mạng trong thời gian qua.

Vì vậy, trong chiều 19/6, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã ký văn bản báo cáo tới UBND TP Uông Bí về thông tin trên báo chí và mạng xã hội liên quan đến khoá tu mùa hè tại chùa Ba Vàng.

"Ngày 15/6/2018, tức ngày thứ 6 trong tổng số 7 ngày của khoá tu, khóa sinh L.T.K.L. đột nhiên có hiện tượng bất thường về tâm thần và thể chất (co giật, không làm chủ được ngôn ngữ và hành động). Nhà chùa đã giúp khóa sinh trở lại tình trạng bình thường bằng việc ứng dụng giáo lý nhân quả Phật giáo. Từ năm 2019, clip nói trên đã được gỡ khỏi các trang truyền thông của nhà chùa", báo Pháp luật TP.HCM dẫn thông tin từ văn bản do Đại đức Thích Trúc Thái Minh ký.

Clip thuyết giảng này được xác định là từ năm 2018. Ảnh chụp màn hình

Cũng trong chiều 19/6, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó trưởng Ban Trị sự, Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, cho báo Người lao động hay nội dung video khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng là hình ảnh cũ, không phải của khóa tu hiện nay. Đó là video cũ được quay từ những năm 2018-2019, không phải là của khóa tu mùa hè (khóa 1) năm 2024 hiện nay.

Cũng theo thượng tọa Thích Đạo Hiển, liên quan những nội dung chia sẻ trong video, trước đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có hình thức xử lý, chấn chỉnh.

Nữ sinh K.L có biểu hiện "co giật" trong khóa tu năm 2018. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một video trong khóa tu mùa hè của chùa Ba Vàng có xuất hiện cảnh quay một cô gái có những biểu hiện lạ như co giật, choáng váng không kiểm soát được cơ thể khi trụ trì chùa Ba Vàng là Thích Trúc Thái Minh đang giảng về đạo Phật.

Được biết, cô gái bị co giật trong clip là một nữ sinh tên K.L, đang tham gia Khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng Sau màn co giật của K.L, bà Phạm Thị Yến đã đứng lên thuyết giảng một câu chuyện "nghiệp chướng" được cho là đã diễn ra từ 14 kiếp trước của học sinh này.

Trong clip, xen giữa những câu thuyết giảng trên của bà Yến là lời đồng tình của trụ trì chùa Ba Vàng là ông Thích Trúc Thái Minh. Cuối video clip, ông Thích Trúc Thái Minh yêu cầu bà Phạm Thị Yến dẫn K.L ra sám hối thầy.