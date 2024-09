Trực tiếp: Siêu bão Yagi giật cấp 17, cách Quảng Ninh-Hải Phòng 190km

06:26

Đêm qua, và sáng sớm nay, theo ghi nhân của phóng viên Sỹ Đức/VOV1 tại Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời tiết chưa có gì bất thường. một số nơi có mưa vừa, gió nhẹ. Tuy nhiên, tỉnh Thanh Hóa không chủ quan, lơ là, đặc biệt là cấp tỉnh đã thành lập 8 đoàn công tác, thường xuyên theo dõi, kiểm tra cơ sở để có phương án tác chiến khi bão đổ bộ,

Cũng trong trong tối qua, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã ứng trực, sẵn sàng cơ động, chi viện cho các địa bàn khi có tình huống xấu, bất ngờ. Cùng với Bộ đội biên phòng, công an, thì Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra, báo động các đơn vị cơ động chủ lực, dân quân tự vệ, trực sẵn sàng cơ động, giúp dân khi bão đổ bộ.

Một vấn đề đáng quan tâm là an toàn hồ đập. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khoảng 340/610 hồ đập đã đầy nước. Nhiều hồ đập, hồ chứa đã xuống cấp, hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn. Cơ quan chức năng và địa phương đã chủ động gia cố, sửa chữa, hạn chế tối đa xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình và vùng hạ du; tập kết đầy đủ nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” trong phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp được phê duyệt để sẵn sáng ứng phó khi có sự cố xảy ra....