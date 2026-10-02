Trục xuất 9 người nước ngoài vượt biên trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, đơn vị vừa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) tổ chức trao trả, trục xuất 9 công dân Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, tại thôn A Bung, xã La Lay, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Nghèo (SN 1987, trú thôn A Bung) điều khiển phương tiện chở 2 công dân Lào không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Văn Nghèo, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7 công dân Lào. Những người này đều không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

Các đối tượng bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép về Việt Nam. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị)

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay tạm giữ Hồ Thị Khanh (SN 1996, trú thôn Cân Tôm, xã A Lưới 5, thành phố Huế) và Hồ Thị A Út (SN 1989, trú thôn A Bung, xã La Lay) để làm rõ vai trò liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đưa, dẫn 9 công dân Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích tìm việc làm tại TP Hồ Chí Minh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã khởi tố vụ án về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”; đồng thời bàn giao Hồ Thị Khanh, Hồ Văn Nghèo và Hồ Thị A Út cho Cơ quan An ninh điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đối với 9 công dân Lào, cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh”, đồng thời áp dụng hình thức trục xuất và trao trả về nước.