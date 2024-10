“Trùm” khách sạn Anh Quốc tuyên bố tham vọng bành trướng ở Việt Nam: Vừa mất quyền vận hành khách sạn đắc địa bậc nhất Tp.HCM vào tay đối thủ, lãi nửa đầu năm giảm 25%

IHG, Tập đoàn khách sạn nổi tiếng với những thương hiệu như Six Senses, InterContinental, Holiday Inn…, vừa công bố tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2024. Ghi nhận, tổng doanh thu IHG hơn 2,3 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ các loại phí và các hoạt động sở hữu, cho thuê, quản lý hơn 1,1 tỷ USD, tăng 7,5%.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận IHG đạt 525 triệu USD. Lợi nhuận sau thuế tương ứng thu về 347 triệu USD, giảm gần 25% do trả lãi vay nhiều hơn đồng thời không còn hưởng lợi từ tỷ giá.

Dù vậy, biên lợi nhuận từ phí của IHG đã không ngừng cải thiện trong 5 năm qua, từ 54,1% năm 2019 lên 60,6% trong nửa đầu năm nay.

Ảnh: Báo cáo từ IHG.

Ảnh: Biên lãi từ mảng thu phí của IHG.

Tại Việt Nam, IHG cũng là một tên tuổi quen thuộc. Việt Nam nhiều năm trở lại đây cũng được IHG chọn là thị trường trọng điểm, và không ít lần lãnh đạo Tập đoàn công bố chiến lược mở rộng gấp 2-3 lần cho thị trường này. Tính đến cuối năm qua, IHG đang có 18 khách sạn hoạt động tại Việt Nam.

Trong lần trò chuyện mới đây, lãnh đạo IHG là ông Paul Cunningham tiếp tục khẳng định IHG dự định sẽ hoàn thành các khách sạn trong vòng 2 đến 5 năm tới. IHG sẽ đưa các thương hiệu khác nhau vào Việt Nam, từ các thương hiệu cao cấp, phong cách sống đến các thương hiệu phù hợp cho số đông hơn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, một vài thương hiệu quen thuộc như Holiday Inn Express, voco, Indigo, và InterContinental cũng sẽ có mặt ở Việt Nam.

“Chúng tôi dự định mở thêm 24 khách sạn nữa tại Việt Nam, dự kiến tuyển dụng thêm 2.000 vị trí mới trong khoảng thời gian 2-5 năm tới. Như tôi đã đề cập, kế hoạch là vậy song việc mở nhanh hay chậm thực tế sẽ tuỳ theo tình hình thực tế” , ông Paul Cunningham nói.

Thông tin gây chú ý mới đây, IHG vừa mất quyền vận hành một trong những khách sạn đắc địa bậc nhất Tp.HCM vào tay đối thủ. Cụ thể, trung tuần tháng 9/2024, InterContinental Saigon đã đổi tên thành JW Marriott Hotel & Suites Saigon.

Tọa lạc tại ngã tư đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn (quận 1, Tp.HCM), tổ hợp có 2 tòa tháp với 565 phòng. Trong đó, tòa khách sạn 21 tầng sở hữu 305 phòng nghỉ còn tòa suites 31 tầng gồm 260 căn hộ cao cấp từ một đến ba phòng ngủ. Tổ hợp này kết nối trực tiếp với trung tâm thương mại mPlaza Saigon và nằm sát các khu trung tâm thương mại cao cấp, các điểm đến nổi tiếng ở trung tâm Tp.HCM như Hội trường Thống nhất, Bưu điện Tp.HCM, Đường sách Nguyễn Văn Bình, Nhà thờ Đức Bà và các tòa văn phòng hạng A.

Ảnh: Tên khách sạn JW Marriott vừa được thay trên đỉnh tòa tháp trước đây là InterContinental.

Điều này không ảnh hưởng đến tham vọng của IHG tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, IHG cho ra mắt Hotel Indigo Saigon The City tại Tp.HCM và Moire Hội An, Vignette Collection tại phố cổ Hội An, Tp.Đà Nẵng – đều thuộc phân khúc xa xỉ.

IHG cũng cho biết sẽ khai trương InterContinental Halong Bay Resort, tiếp theo là Holiday Inn Resort Halong Bay vào năm 2026. Đặc biệt, IHG đã có kế hoạch giới thiệu thương hiệu InterContinental tại thung lũng Thanh Xuân ở thành phố Vĩnh Phúc - dự án nghỉ dưỡng thung lũng đầu tiên tại Việt Nam trong vài năm tới.

Tháng 8 vừa qua, IHG đã ký thỏa thuận hợp tác cùng với CTCP Đầu tư Hải Thành Hưng và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Gia Việt Nam để IHG vận hành khu nghỉ dưỡng voco Quang Binh Resort với 68 biệt thự biển và khách sạn Crowne Plaza Quang Binh City Centre quy mô 232 phòng. Cả 2 đều dự kiến mở cửa vào năm 2025.