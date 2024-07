Trung Nguyên Legend liên tục mở rộng hệ thống quán tại Mỹ và Trung Quốc

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên trong bài viết "The Tao of Coffee: From Beans to Beauty" của CNN (Mỹ) đã bày tỏ sự ấn tượng và mong muốn quảng bá mô hình Trung Nguyên E-Coffee ra với toàn cầu.