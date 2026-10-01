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Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang các thị trường ngoài Hồng Kông và Ma Cao cho đến khi có thông báo mới từ Bắc Kinh, trong bối cảnh nước này ưu tiên bảo đảm nguồn cung nhiên liệu trong nước.

Bốn nguồn tin thân cận với vấn đề cho biết hôm 1/10 rằng các nhà máy lọc dầu Trung Quốc chưa được bật đèn xanh để xuất khẩu nhiên liệu trong tháng 10. Động thái này diễn ra khi Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần và có thể làm gia tăng áp lực lên thị trường nhiên liệu toàn cầu.

Theo ba nguồn tin, PetroChina đã hủy một số lô hàng xăng và nhiên liệu máy bay dự kiến giao trong tháng 10. Phần lớn các lô hàng này được doanh nghiệp cam kết thực hiện trong hai tuần qua nhưng sau đó đã bị hủy.

Một nguồn tin khác cho biết Tập đoàn Hóa dầu Chiết Giang (ZPC), một nhà máy lọc dầu tư nhân lớn của Trung Quốc, cũng không lên lịch vận chuyển bất kỳ sản phẩm dầu mỏ nào trong tuần nghỉ lễ.

PetroChina, ZPC và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Trung Quốc bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần từ ngày 1/10 và dự kiến kết thúc vào ngày 7/10. Hiện chưa rõ Bắc Kinh có cho phép các nhà máy lọc dầu nối lại hoạt động xuất khẩu sau kỳ nghỉ hay không. Các nguồn tin cho biết quyết định này có thể phụ thuộc vào lượng dự trữ nhiên liệu trong nước và sản lượng của các nhà máy lọc dầu.

Việc Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu có thể khiến nguồn cung nhiên liệu trên thị trường quốc tế thêm căng thẳng, trong bối cảnh thị trường đang chịu tác động từ tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông và Nga.

Động thái của Trung Quốc diễn ra sau khi Nga gia hạn lệnh hạn chế xuất khẩu dầu diesel đến hết tháng 10, trong khi nguồn cung nhiên liệu tại một số thị trường đang chịu áp lực. Những diễn biến này đã làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và hỗ trợ giá các sản phẩm dầu mỏ.

Tại châu Á, biên lợi nhuận lọc dầu diesel đã phục hồi lên khoảng 75 USD/thùng, mức cao nhất trong một tuần. Chênh lệch giá giữa hợp đồng tháng 10 và tháng 11 cũng tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, cho thấy thị trường đang phản ánh những lo ngại về nguồn cung trong ngắn hạn.

Nếu Trung Quốc tiếp tục hạn chế xuất khẩu sau ngày 7/10, nguồn cung nhiên liệu dành cho các thị trường khu vực có thể tiếp tục bị thắt chặt. Tuy nhiên, mức độ và thời gian của việc hạn chế vẫn phụ thuộc vào quyết định của cơ quan chức năng Trung Quốc trong những ngày tới.