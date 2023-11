Trung Quốc đang dần thống trị thế giới trong một ‘lĩnh vực nóng’, có lẽ đã quá muộn để phương Tây ‘đủ sức chống lại’

Sau khi tăng tốc phát triển tại thị trường nội địa, các công ty pin xe điện Trung Quốc cũng đang trở thành những nhà xuất khẩu lớn. Wall Street Journal (WSJ) nhận định, nhiều doanh nghiệp phương Tây dường như đang rất khó khăn trong việc bảo vệ thị trường của mình.

“Ông lớn” hàng đầu trong lĩnh vực pin xe điện

Được biết, nhiều công ty Trung Quốc đang để mắt đến việc mở rộng các nhà máy mới ở châu Âu và một số quốc gia khác. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, trong 9 tháng đầu năm 2023, doanh số bán các loại xe sử dụng năng lượng mới, bao gồm cả xe plug-in hybrid tại Trung Quốc đã tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động xuất khẩu cũng tăng vọt khi Trung Quốc hiện là nước xuất khẩu xe điện hàng đầu thế giới.

Và điều đó đã và đang giúp ích cho ngành công nghiệp pin của Trung Quốc. Contemporary Amperex Technology (CATL) và BYD là hai nhà sản xuất pin xe điện hàng đầu trên toàn cầu.

Theo WSJ, nếu xét bên ngoài Trung Quốc, các nhà sản xuất pin của nước này vẫn còn “kém hơn” một chút so với các đối thủ Hàn Quốc – quốc gia có 3 thương hiệu hàng đầu chiếm gần một nửa thị trường. Nhưng nếu CATL tiếp tục ghi nhận những con số tăng trưởng như năm nay thì điều đó có thể thay đổi nhanh chóng.

Theo SNE Research, trong 8 tháng đầu năm 2023, LG Energy Solution, nhà sản xuất pin hàng đầu Hàn Quốc đã đạt doanh số bán hàng tại các khu vực bên ngoài Trung Quốc cao hơn 60% so với cùng kỳ năm 2022. Mặt khác, doanh số bán hàng ở nước ngoài của CATL cũng đã tăng hơn gấp đôi và thị phần ngoài Trung Quốc của họ hiện ngang bằng với LG - cả hai đều chiếm khoảng 28%. Doanh số bán hàng của SK On, nhà sản xuất pin thứ 2 Hàn Quốc chỉ tăng thêm 16%. Trong khi đó, thị phần của CATL tại châu Âu đã tăng lên 24% trong năm nay, so với mức 10% vào năm 2020, theo HSBC.

Việc xuất khẩu xe Tesla - có dùng pin CATL từ nhà máy ở Thượng Hải - là một lý do chính thúc đẩy con số trên. Ngoài ra, nhà sản xuất pin này cũng cung cấp cho các hãng ô tô châu Âu như Stellantis và Mercedes-Benz.

Và doanh số bán hàng ở nước ngoài có thể trở nên quan trọng hơn đối với các nhà sản xuất pin Trung Quốc khi hoạt động cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt. Theo Goldman Sachs, các công ty pin Trung Quốc có tỷ suất lợi nhuận cao hơn đáng kể ở nước ngoài. Ví dụ, HSBC dự kiến khoảng 70% thu nhập của Gotion, một nhà cung cấp pin cho Volkswagen Trung Quốc, sẽ đến từ xuất khẩu hoặc sản xuất ở nước ngoài vào năm 2025. Nhà máy của công ty ở Đức cũng đã bắt đầu sản xuất trong năm nay và họ đang xây dựng một nhà máy sản xuất pin trị giá 2 tỷ USD ở Illinois, Mỹ.

Rào cản

Nhưng ngoài ra vẫn tồn tại những rào cản đối với Trung Quốc. Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ yêu cầu xe điện được trợ cấp phải sử dụng pin có tỷ lệ thành phần nhất định từ Mỹ hoặc từ các đối tác thương mại tự do của họ. Liên minh Châu Âu cũng đặt mục tiêu tạo ra 40% là công nghệ sạch vào năm 2030.

Nhưng ngành công nghiệp pin Trung Quốc đang cố gắng vượt qua những hạn chế này. Goldman Sachs cho biết các công ty Trung Quốc đã công bố đầu tư ra nước ngoài hơn 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương 27 tỷ USD vào pin và vật liệu. Hơn 80% trong số đó là ở châu Âu.

Thống kê hoạt động lắp đặt pin xe điện bên ngoài Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm

Hungary là một điểm đến đặc biệt. CATL có kế hoạch chi số tiền tương đương 7,7 tỷ USD vào nước này để xây dựng nhà máy pin lớn nhất lục địa. Công ty khai thác mỏ Huayou của Trung Quốc cũng sẽ xây dựng các nhà máy ở Maroc để tinh chế lithium và sản xuất vật liệu cathode với LG Chem của Hàn Quốc.

Đương nhiên, cuộc đua pin của Trung Quốc ở nước ngoài sẽ không tránh khỏi những khó khăn, nhưng các ông lớn về pin của nước này đã sẵn sàng vượt qua tất cả những trở ngại đó.

Tham khảo WSJ