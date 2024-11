Trung Quốc đón đợt lạnh đầu tiên trong năm nay

Thông tin Mạng thời tiết Trung Quốc cho biết, nước này bắt đầu đợt tuyết rơi nhẹ vào ngày 22/11, sau đó là đợt lạnh đầu tiên trong năm nay. Từ ngày 23-27/11, đợt lạnh sẽ mang mưa và tuyết đến hầu hết các khu vực của Trung Quốc, nhiều nơi ở phía Bắc Trung Quốc dự kiến sẽ đón đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Hầu hết các khu vực phía Tây Bắc, Nội Mông Cổ, phía Tây và phía Bắc Bắc Trung Quốc, khu vực Đông Bắc và phía Đông sông Hoàng Hoài dự kiến sẽ có tuyết rơi và mưa đá. Một số khu khu vực có tuyết rơi dày đặc, trong đó có phía Đông Bắc Nội Mông Cổ và một phần của tỉnh Hắc Long Giang.

Trung Quốc đón đợt lạnh đầu tiên của năm nay và nhiều địa phương phía Bắc xuất hiện tuyết đầu mùa. Ảnh: CGTN

Trong số các thành phố lớn, Lan Châu, Ngân Xuyên, Thẩm Dương sẽ đón đợt tuyết đầu mùa của mùa đông năm nay. Thủ đô Bắc Kinh dự kiến có đợt tuyết đầu tiên vào ngày mai (25/11).

Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo từ ngày 23-27/11, nhiệt độ sẽ giảm từ 6 đến 10 độ C ở hầu hết các khu vực, một số khu vực phía Đông, Tây Bắc Trung Quốc, phía Bắc Bắc Trung Quốc, Nội Mông Cổ và Đông Bắc Trung Quốc giảm từ 12-14 độ C, có nơi nhiệt độ giảm tới hơn 16 độ C.