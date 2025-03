Trung Quốc dự tính xây dựng "Đập Tam Hiệp không gian": dài 1 km, công suất một năm bằng tổng lượng dầu trên Trái Đất

Nằm trên sông Dương Tử ở Trung Quốc, Đập Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Mặc cho những tranh cãi xoay quanh “kỳ quan” này, Đập Tam Điệp vẫn là một dự án thủy điện ấn tượng với công suất phát điện gấp hơn 20 lần đập Hoover. Nhưng tham vọng sản xuất năng lượng của Trung Quốc chưa dừng lại tại đó.

Đất nước tỷ dân đang muốn xây dựng một nguồn năng lượng mang tính cách mạng khác: một trạm năng lượng Mặt Trời trong không gian.

"Điều này có ý nghĩa tương đương với việc di chuyển đập Tam Hiệp lên quỹ đạo địa tĩnh ở độ cao 36.000 km so với bề mặt Trái Đất", Lehao Long, một nhà khoa học tên lửa và thành viên Viện Kỹ thuật Trung Quốc (CAE), cho biết. Ông khẳng định đây là "một dự án đáng mong đợi".

Hình minh họa.

Các trạm năng lượng Mặt Trời trong không gian (Space-based solar power - SBSP) hoạt động bằng cách sử dụng một hệ thống gương để tập trung ánh sáng Mặt Trời vào các tấm pin, qua đó tạo ra điện. Nguồn điện này được chuyển đổi thành bức xạ vi sóng và truyền xuống một ăng-ten cố định trên mặt đất.

Các tấm pin SBSP đáng tin cậy hơn so với các tấm pin năng lượng Mặt Trời thông dụng, bởi lẽ chúng không bị ảnh hưởng bởi thời tiết theo mùa hay chu kỳ ngày đêm. Trên lý thuyết, chúng có thể tạo ra nhiều điện hơn đáng kể so với các tấm pin trên mặt đất nhờ do cường độ ánh sáng Mặt Trời trong không gian mạnh hơn nhiều.

Một nghiên cứu gần đây của NASA thậm chí còn dự đoán rằng một mô hình năng lượng Mặt Trời không gian có thể cung cấp điện liên tục trong suốt 99% tổng thời gian trong năm.

Trong bài giảng, nhà nghiên cứu Lehao Long nhận định: “Lượng năng lượng thu thập trong một năm sẽ tương đương với tổng lượng dầu có thể khai thác được từ Trái Đất”.

Một giải pháp hay với con số hiệu suất ấn tượng, dù vậy quy mô khổng lồ của nó khiến các công ty vũ trụ phải e dè.

Ước tính, tấm pin năng lượng Mặt Trời sẽ rộng đến một kilomet. Theo South China Morning Post đưa tin, nhiều người gọi các trạm năng lượng Mặt Trời trong không gian là "Dự án Manhattan" của thế giới năng lượng, và có vẻ Trung Quốc đã quyết tâm xây bằng được kỳ quan mới này.

Hình minh họa.

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) giải thích rằng việc xây dựng Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trên quỹ đạo thấp đã cần đến hàng chục lần phóng, và có thể sẽ cần nhiều hơn thế để lắp ráp một trạm năng lượng Mặt Trời trong không gian. Chi phí bay lên không gian đang ngày một giảm, có thể giúp dự án thực tế hơn vài phần.

Để đưa tấm pin năng lượng này vào không gian, Long và nhóm của ông đang phát triển Trường Chinh-9 (CZ-9) - một tên lửa hạng nặng có thể tái sử dụng, với khả năng mang tối thiểu 150 tấn hàng lên quỹ đạo. Có thể so sánh, mỗi chuyến bay của CZ-9 sẽ mang được một con cá voi xanh trưởng thành vào không gian.

Đây cũng không phải dự án duy nhất thuộc lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ của Trugn Quốc, khi quốc gia này đặt mục tiêu chinh phục Mặt Trăng và xây dựng một Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế cùng với Nga vào năm 2035.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang trên đà thử nghiệm truyền năng lượng Mặt Trời từ không gian về Trái Đất vào năm tới. Có vẻ như, các trạm SBSP chính mục tiêu đầy tham vọng tiếp theo của “cuộc chạy đua không gian” của thế kỷ mới, bên cạnh nỗ lực xây tiền đồn trên Mặt Trăng.