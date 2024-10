Trung Quốc hứng chịu mưa lớn vì song bão

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, do ảnh hưởng của bão Trà Mi, trong ngày 27/10, phía Nam đảo Hải Nam và đảo Đài Loan đã có mưa to đến rất to. Một số khu vực ven biển ở tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam có gió lớn cấp 7-9, giật cấp 10-11.

Trong 2 ngày tới, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau khi bão Trà Mi suy yếu và không khí lạnh, đảo Hải Nam của nước này tiếp tục hứng chịu mưa lớn tăng cường, có nơi mưa rất to. Đặc biệt trong ngày 29/10, lượng mưa trong ngày ở phía Đông hòn đảo có thể lên tới 250-300mm.

Bão Kong-rey ngày 27.10. Ảnh: CIRA

Trong khi đó, cơn bão số 21 của Trung Quốc có tên quốc tế là “Kong-rey” đã mạnh lên và tăng cấp thành bão nhiệt đới dữ dội vào sáng 28/10. Cơn bão mới ngay sau bão Trà Mi này được dự báo là sẽ di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ và cường độ tăng dần, mạnh nhất có thể đạt cấp bão mạnh hoặc siêu bão và sẽ đổ bộ vào bờ biển phía Đông đảo Đài Loan vào ngày 31/10.

Trong 3 ngày tới, nhiều địa phương ở miền Nam và phía Đông Trung Quốc như đảo Hải Nam, Phúc Kiến, Đài Loan, Chiết Giang, Thượng Hải sẽ có mưa to đến rất to, phía Bắc như Hắc Long Giang, Tân Cương, Nội Mông sẽ có tuyết.

Bão Kong-rey hình thành và mạnh lên trong bối cảnh bão Trà Mi sau khi càn quét từ 22/10 đã gây thiệt hại nặng nề cho Philippines. Theo thông tin chính thức từ giới chức nước này ngày 28/10 đăng trên truyền thông Trung Quốc, bão Trà Mi đã khiến 116 người chết và 39 người mất tích, hơn 6,71 triệu người ở Philippines bị ảnh hưởng. Bão Trà Mi đã trở thành cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất về người tại quốc gia Đông Nam Á này kể từ đầu năm tới nay.