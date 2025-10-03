Trung Quốc: Kỷ lục vận chuyển bằng đường sắt trong kỳ nghỉ Quốc khánh - Trung thu

Hành khách chen chúc vào ga đường sắt Hán Khẩu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 1/10 (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Đây là số lượt hành khách di chuyển bằng đường sắt cao kỷ lục trong một ngày tại Trung Quốc.

Nhà điều hành đường sắt Trung Quốc ước tính trong ngày 2/10, 19,3 triệu lượt hành khách đã sử dụng dịch vụ với khoảng 1.400 chuyến tàu bổ sung.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và đảm bảo an toàn, các đơn vị khai thác đường sắt đã triển khai nhiều biện pháp phối hợp - bao gồm lắp đặt tủ đựng hành lý thông minh tại các nhà ga và tăng cường kiểm tra nguồn điện tại các ga chính.

Hành khách chuẩn bị lên tàu tại ga đường sắt Cáp Nhĩ Tân ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, ngày 29/9 (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Dự kiến có khoảng 2,36 tỷ lượt hành khách di chuyển bằng các phương tiện giao thông trên toàn Trung Quốc vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu ở nước này.

Trung Quốc đã bước vào kỳ nghỉ Quốc khánh - Trung thu - thời điểm được xem là làn sóng di chuyển lớn nhất năm, khi đường sắt, hàng không lẫn cao tốc đều bị quá tải hành khách. Bắt đầu từ ngày 1/10, cả đất nước Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ kép Quốc khánh - Trung thu kéo dài tới 8 ngày.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào ngày 28/9 (Ảnh: GT)

Theo kế hoạch vận tải được triển khai từ ngày 29/9, toàn bộ hệ thống đường sắt quốc gia đã phải căng mình để đáp ứng nhu cầu. Con số thống kê cho thấy chỉ trong ngày 29/9, có tới 12,9 triệu lượt khách di chuyển bằng tàu hỏa. Theo giới chức Trung Quốc, vào ngày 30/9, lượng hành khách tăng vọt lên 18,4 triệu lượt.

Không chỉ đường sắt, các sân bay cũng bước vào guồng quay căng thẳng. Ngày 30/9, hai sân bay lớn nhất thủ đô - Quốc tế Bắc Kinh và Đại Hưng - cùng lúc phải đón 220.000 lượt khách với gần 1.300 chuyến bay cất, hạ cánh. Trong suốt kỳ nghỉ, riêng hai cửa ngõ trên không này dự kiến phục vụ hơn 2,97 triệu lượt khách.

Lưu lượng giao thông đường bộ tại Trung Quốc cũng tăng mạnh (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Bên cạnh đường sắt và đường hàng không, lưu lượng giao thông đường bộ tại Trung Quốc cũng chứng kiến tình trạng tăng mạnh. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc dự báo, trung bình mỗi ngày sẽ có 62 triệu lượt xe lưu thông trên cao tốc - trong đó xe con chiếm 56,5 triệu lượt, tương đương gần 90% tổng lưu lượng.

Theo giới chức Trung Quốc, xu hướng tự lái xe và du lịch gia đình tiếp tục thống trị trong mùa nghỉ lễ năm nay. Từ chiều 30/9 (giờ địa phương), lượng xe đã bắt đầu tăng nhanh, lên đỉnh vào khoảng 19h và kéo dài đến nửa đêm. Đặc biệt, ngày 1/10 được dự báo là “điểm nghẽn” lớn nhất, với lưu lượng cao điểm rơi vào tầm 11h trưa.



