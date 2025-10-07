Theo dữ liệu từ nền tảng độc lập NioSwapInfo, Nio đã thực hiện 145.395 lượt đổi pin trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, vượt qua kỷ lục cũ trong các mùa du lịch trước đó. 3 thành phố dẫn đầu về số lượt đổi pin là Thượng Hải với 9.670 lượt, tiếp theo là Bắc Kinh (4.892) và Hàng Châu (3.983).

Trong suốt tháng 9, trung bình mỗi ngày Nio thực hiện gần 95.450 lượt đổi pin, cho thấy tốc độ thâm nhập nhanh chóng của công nghệ đổi pin vào thói quen sử dụng xe điện của người tiêu dùng Trung Quốc. Tính đến ngày 1/10, tổng số lượt đổi pin của Nio đã chạm mốc 87,93 triệu lượt, theo dữ liệu trực tuyến từ hệ thống Nio Power.

Một trạm đổi pin của Nio.

Hiện tại, Nio vận hành 3.520 trạm đổi pin tại Trung Quốc và 61 trạm tại châu Âu, cho thấy mạng lưới toàn cầu của công ty đang được mở rộng đều đặn. Từ đầu năm đến nay, Nio đã xây dựng thêm 525 trạm mới tại thị trường nội địa, đồng thời sở hữu hệ thống 27.258 bộ sạc mang thương hiệu Nio cùng hơn 1,37 triệu bộ sạc của bên thứ ba tích hợp trên toàn quốc.

Riêng trong ngày 1/10, mạng lưới của Nio ghi nhận trung bình 7.545 lượt đổi pin mỗi giờ, phản ánh nhu cầu sử dụng tăng vọt trong kỳ cao điểm du lịch.

Hệ thống đổi pin của hãng hiện có thể thay thế pin chỉ trong chưa đầy 3 phút, mang đến giải pháp nhanh chóng và thuận tiện, nhất là khi các điểm sạc truyền thống thường quá tải trong mùa lễ. Tại các trạm, chỉ cần một câu lệnh đơn giản, chiếc xe điện của người dùng có thể tự động điều khiển để vào đúng vị trí. Trên nền sàn kim loại có thể rút gọn, những cánh tay robot sẽ tháo rời bộ pin đã cạn và thay thế bằng một bộ pin đầy.

Tất cả quá trình trên chỉ mất 3 phút, sau khi hệ thống kiểm tra phần cứng và phần mềm, chiếc xe sẵn sàng lăn bánh, nhường chỗ cho xe tiếp theo.

Dù đạt được thành tích ấn tượng, William Li, nhà sáng lập kiêm CEO của Nio, thừa nhận công ty có thể không đạt được mục tiêu xây dựng trạm đổi pin trong năm 2025. Ban đầu, Nio đặt mục tiêu lắp đặt 2.000 trạm mới trong năm nay, sau đó điều chỉnh xuống còn 1.800-2.000 trạm. Tuy nhiên, đến ngày 10/9, mới chỉ có 488 trạm được hoàn tất, tương đương 27% mục tiêu.

Nguyên nhân chính là do Nio đang tập trung nguồn lực phát triển trạm đổi pin thế hệ thứ 5, có khả năng hỗ trợ nhiều loại pin khác nhau cho cả các thương hiệu con như Onvo và Firefly. Các trạm thế hệ hiện tại (Gen 4) có thể lưu trữ tới 23 khối pin và thực hiện tối đa 480 lượt đổi mỗi ngày, sử dụng công nghệ LiDAR để căn chỉnh chính xác.

Trạm Gen 5, dự kiến ra mắt đầu năm 2026, sẽ mang lại hiệu suất cao hơn, tính linh hoạt lớn hơn và khả năng phục vụ nhiều loại xe và dung lượng pin hơn. Hiện Nio đang hỗ trợ 7 loại pin khác nhau, từ 42,1 kWh đến 150 kWh, so với chỉ 2 loại cách đây 3 năm, đồng nghĩa với việc hệ thống đổi pin cũng trở nên phức tạp hơn nhiều.

Ngoài ra, hãng đã nộp bằng sáng chế cho mô hình trạm đổi pin mô-đun có thể mở rộng dung lượng tại các khu vực nhu cầu cao. Nio cũng có kế hoạch xây dựng các trung tâm pin quy mô lớn tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến.

Trong tháng 9, Nio cũng ghi nhận kỷ lục giao xe mới với 34.749 xe thuộc các thương hiệu Nio, Onvo và Firefly. Lũy kế từ đầu năm đến hết quý III, công ty đã giao tổng cộng 201.221 xe. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu cả năm, Nio cần giao thêm 150.000 xe trong quý IV, tức còn thiếu khoảng 90.000 xe so với kế hoạch 351.000 xe đã đề ra.

Theo Interesting Engineering