Trung Quốc phát triển thành công loại pin mỏng, ít linh kiện, giúp xe sạc đầy trong chưa đầy 10 phút

Nhà sản xuất pin Trung Quốc Gotion High-tech vừa phát triển thành công một loại pin xe điện gần như có thể sạc đầy chỉ trong vòng 10 phút có tên G-Current. Sáng kiến được cho ra mắt tại một hội nghị công nghệ tổ chức tại trụ sở chính ở Hợp Phì.

Theo công ty, pin có khả năng sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 9 phút 48 giây. Cao Yong, phó chủ tịch Viện R&D Kỹ thuật Gotion, cho biết tại sự kiện tuần trước: “Pin sạc nhanh sẽ giải quyết được những lo ngại của người tiêu dùng”.

Gotion, vốn được Volkswagen hậu thuẫn, đã phát triển pin G-Current với nhiều các vật liệu mới. Hiệu quả dẫn điện của chất điện phân lithium-ion đã cải thiện từ 30% đến 50%. Bộ pin mỏng hơn với lượng linh kiện ít hơn 30%, đồng nghĩa với việc nó có thể được lắp đặt trên đa dạng các loại xe điện, từ xe coupe cho đến dòng thể thao đa dụng.

G-Current sẽ có hai loại. Phiên bản lithium iron phosphate (LFP) không sử dụng kim loại hiếm có giá thành phải chăng hơn. Phiên bản niken-mangan-coban đắt hơn một chút nhưng hoạt động được trong phạm vi dài.

Gotion đã bắt đầu sản xuất hàng loạt pin G-Current cho xe hybrid chạy đường dài. Dây chuyền sản xuất pin cho xe chạy hoàn toàn bằng điện vẫn đang được xây dựng. Việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, xe sử dụng năng lượng mới chiếm 32% doanh số bán ô tô mới ở Trung Quốc, đã bao gồm cả hoạt động xuất khẩu. Chỉ riêng xe điện đã chiếm 20% doanh số bán hàng.

Việc sở hữu các phương tiện sử dụng năng lượng mới đã trở thành xu hướng. Cảnh tượng hàng dài người xếp hàng tại các trạm sạc trên đường cao tốc đã trở nên quen thuộc.

Để giải quyết vấn đề, các nhà sản xuất cố gắng rút ngắn thời gian sạc. Họ cũng đang cạnh tranh để tạo ra loại pin có thể tương thích với bộ sạc 800 volt.

Với pin G-Current, Gotion High-tech cạnh tranh trực tiếp với nhà sản xuất pin EV toàn cầu CATL. Trước đó, CATL đã cho ra mắt pin Shenxing Plus tại triển lãm ô tô Bắc Kinh vào tháng 4, quảng bá rằng dòng pin LFP mới có phạm vi hoạt động 600 km chỉ sau 10 phút sạc. Nếu sạc đầy, xe thậm chí có thể đi được 1.000 km.

“Chúng tôi hy vọng thông qua những nỗ lực không ngừng để cải tiến công nghệ và giảm chi phí, Shenxing sẽ trở thành sản phẩm tiêu chuẩn cho mọi loại xe điện”, Gao Huan, CTO của mảng kinh doanh xe điện Trung Quốc của CATL, cho biết.

Với tên gọi chính thức là Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., CATL cũng sản xuất pin sạc siêu nhanh Shenxing, tiền thân của Shenxing Plus. Hoạt động sản xuất hàng loạt Shenxing nguyên bản đã bắt đầu vào cuối năm ngoái.

“Chúng tôi hy vọng những người tiêu dùng bình thường cũng có thể tiếp cận công nghệ pin EV mới nhất và tận hưởng lợi ích từ những đổi mới công nghệ”, Wu Kai, nhà khoa học trưởng của CATL, cho biết.

Công nghệ pin mới của CATL được đánh giá là một bước tiến mới trong lĩnh vực sản xuất pin xe điện nói riêng và cả ngành công nghiệp xe điện nói chung. Với mật độ năng lượng tương đương pin Niken-Mangan-Coban (NMC) nhưng giá thành lại rẻ hơn, Shenxing Plus EV có thể chính là chìa khóa giúp các hãng xe điện Trung Quốc tiếp tục thống trị cuộc chiến hạ giá sản phẩm. Bên cạnh đó, CATL cũng cho biết hiệu suất sạc của Shenxing Plus sẽ được cải thiện đáng kể ngay cả trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Pin Shenxing được tìm thấy trong loạt xe điện do Tập đoàn Chiết Giang Geely Holding sản xuất dưới thương hiệu Zeekr, cũng như trong dòng xe điện Exeed của Chery Automobile. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CATL Robin Zeng cho biết tại diễn đàn công nghệ Beyond Expo tổ chức ở Macao hôm thứ Tư rằng bước tiếp theo của CATL là phát triển công nghệ có thể cho phạm vi lái xe đường dài chỉ với thời gian sạc 6 phút. Tuyên bố được đưa ra hoàn toàn bằng tiếng anh, đủ để cho thấy mong muốn truyền tải thông điệp một cách rõ ràng tới thị trường nước ngoài.

Các nhà sản xuất ô tô châu Âu và Hàn Quốc đi đầu trong lĩnh vực sạc điện áp cao. Vào năm 2019, Porsche cho ra mắt Taycan EV có thể sạc ở điện áp 800 volt. Theo hãng xe Đức, phiên bản 2024 sử dụng pin của tập đoàn LG của Hàn Quốc có thể sạc từ 10% lên 80% trong 18 phút.

Theo công ty môi giới Soochow Securities của Trung Quốc, năm ngoái đã có 125.000 phương tiện sử dụng năng lượng mới được bán ở Trung Quốc sử dụng nền tảng sạc 800 volt. Con số sẽ tăng gấp 11 lần lên 1,32 triệu chiếc vào năm 2025.

Thị trường toàn cầu cho những loại xe này dự kiến đạt 1,62 triệu chiếc vào năm 2025. Điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ thúc đẩy thị trường xe điện sạc siêu nhanh.

Ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc nổi bật nhờ phát triển công nghệ sạc nhanh, không chỉ cho pin niken-mangan-coban mà còn cho pin LFP, loại pin được lắp đặt trong 60% xe điện trên thị trường. Pin LFP có thể giúp xe điện chạm đến mức giá thị trường đại chúng.

Gotion đặt mục tiêu đưa loạt pin mới của mình vào các mẫu xe sử dụng năng lượng mới loại B, một loại xe hạng trung chiếm hơn 30% thị trường. Thách thức lớn còn lại là mở rộng mạng lưới trạm sạc cho xe điện tương thích với công nghệ sạc 800 volt.

Theo: Nikkei Asia, CATL