Trung Quốc rắp láp thành công ‘siêu cỗ máy’ bất bại chạy điện nặng 1.100 tấn, cao bằng toà nhà 6 tầng, xúc một lần 65 tấn quặng, vừa không phát thải vừa rẻ

Năm 2023, công ty XCMG Machinery của Trung Quốc đã lắp ráp thành công máy xúc điện siêu lớn XES35 dành cho các hoạt động khai thác lộ thiên.

Siêu cỗ máy này được công ty sản xuất thiết bị xây dựng hàng đầu Trung Quốc trang bị nhiều công nghệ hiện đại để mang lại hiệu suất hàng đầu trong ngành, đáp ứng nhu cầu xây dựng các mỏ lộ thiên siêu lớn.

XES35 có trọng lượng gần 1.100 tấn với chiều cao 18,5 mét, tương đương với một tòa nhà 6 tầng. Kết cấu tiêu chuẩn của máy đi cùng với một gầu xúc 35m³ có thể xúc khoảng 65 tấn quặng một lần. Cỗ máy này cũng được thiết kế để khai thác cùng với xe có trọng tải từ 220 tấn đến 330 tấn.

Yang Dongsheng, chủ tịch XCMG cho biết: “Nhóm nghiên cứu và phát triển thiết bị khai thác của XCMG đã nghiên cứu cả nhu cầu thị trường và cải tiến công nghệ để ra mắt thành công XES35. Đây là cột mốc mới cho XCMG. Công ty hiện có năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất máy xúc điện có trọng tải lớn nhờ nắm bắt các công nghệ cốt lõi tiên tiến. Từ đó, XCMG trở thành một trong bốn nhà sản xuất máy xúc điện hàng đầu thế giới”.

Các mỏ lộ thiên với hoạt động quy mô lớn đòi hỏi thiết bị khai thác siêu hạng, vượt trội về hiệu quả, tính bền vững và độ an toàn. So với máy xúc thủy lực, máy xúc điện có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu khai thác. Khả năng tải của gầu xúc có thể đạt tới 70m³ với tuổi thọ 20 năm, gấp đôi thời gian sử dụng của máy xúc thủy lực. Máy xúc điện cũng dễ bảo trì với chi phí vận hành thấp, chỉ bằng 1/3 so với máy xúc thông thường có cùng thể tích gầu.

Dựa trên kinh nghiệm sâu rộng trong việc tiên phong sản xuất các sản phẩm thiết bị quy mô lớn, XCMG phát triển XES35 với công nghệ điều khiển tiên tiến, kết hợp với hệ thống giám sát thông minh và chẩn đoán trực tuyến để bảo vệ thiết bị theo thời gian thực.

Hệ thống điện còn giúp cỗ máy đạt được hoạt động không phát thải, xanh và tiết kiệm năng lượng. Các thành phần cấu trúc chính được tối ưu hóa sử dụng tấm thép chịu nhiệt độ thấp và cường độ cao cùng kỹ thuật sản xuất độc đáo của XCMG để đạt tuổi thọ 120.000 giờ.

Ngành thiết bị khai thác của XCMG đã hoạt động độc lập kể từ năm 2018 và đã phát triển danh mục sản phẩm khai thác toàn diện gồm các thiết bị thông minh, không người lái. Máy đào do công ty tự phát triển có trọng tải từ 70 tấn trở lên chiếm khoảng 50% thị phần tại Trung Quốc.

Theo XCMG