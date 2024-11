Trung Quốc sẽ làm gì trước nhiệm kỳ hai của ông Trump?

Trung Quốc thực sự đã chuẩn bị cho cuộc chiến thương mại với nhiệm kỳ Donald Trump 2.0?

Hôm 25/11, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã có phản ứng với tuyên bố của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc áp thêm thuế nhập khẩu 10% đối với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ, Reuters đưa tin.

Theo đó, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc Lưu Bằng Vũ đã nói rằng: "Về vấn đề thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc, Trung Quốc tin rằng hợp tác kinh tế và thương mại Mỹ - Trung về bản chất là cùng có lợi".

"Không ai có thể chiến thắng trong cuộc chiến thương mại hay cuộc chiến thuế quan", ông Lưu nói.

Trong tuyên bố, ông Lưu cho biết Trung Quốc đã có những bước đi nhằm chống lại nạn buôn bán ma túy sau khi đạt được thỏa thuận vào năm ngoái giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Phía Trung Quốc đã thông báo cho phía Mỹ về những tiến triển trong các hoạt động thực thi pháp luật liên quan đến chống lại ma túy ở Mỹ" - ông Lưu cho biết thêm.

"Tất cả những điều này chứng minh rằng ý tưởng Trung Quốc cố tình cho phép các tiền chất fentanyl chảy vào Mỹ hoàn toàn trái ngược với sự thật và thực tế" - ông Lưu khẳng định.

Theo Reuters, kể từ khi hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Joe Biden đồng ý nối lại các nỗ lực chung vào năm ngoái, tình trạng buôn bán bất hợp pháp các hóa chất dùng để sản xuất fentanyl gây chết người đã có tiến triển.

Mỹ là quốc gia ghi nhận mức lạm dụng fentanyl, nguyên nhân chính gây tử vong, đã thúc đẩy Trung Quốc thực thi pháp luật chặt chẽ hơn, bao gồm giải quyết vấn đề tài chính bất hợp pháp và siết chặt kiểm soát đối với các hóa chất.

Tổng thống đắc cử Donald Trump trước đó đe dọa sẽ áp thêm 10% thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

Ông Trump đã cho biết ông sẽ áp thuế cho đến khi Trung Quốc ngăn chặn dòng ma túy bất hợp pháp, đặc biệt là fentanyl, vào Mỹ.

Theo các nhà kinh tế và phân tích, Trung Quốc sẽ có đủ khả năng ứng phó với khả năng thực sự là ông Trump sẽ thực hiện lời hứa áp thuế lên tới 60% đối với hàng hóa bán sang Mỹ.

Nước này sẽ có đủ sự chuẩn bị để đối phó với "cuộc chiến thương mại thời kỳ Trump 2.0", thông qua sự kết hợp giữa đa dạng hóa thương mại, trả đũa có mục tiêu vào các công ty Mỹ và hỗ trợ tiêu dùng trong nước.

Dexter Roberts, thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định: “Trung Quốc đã chuẩn bị cho ngày này khá lâu rồi. Mỹ ít quan trọng hơn nhiều đối với mạng lưới thương mại của họ (so với trước đây)”.

Một phần là do cuộc chiến thương mại đầu tiên tiếp diễn dưới thời Tổng thống Joe Biden, Bắc Kinh cũng như các công ty Trung Quốc đã bắt đầu tích cực giảm sự phụ thuộc thương mại vào Mỹ. Tác động có thể thấy rõ trong dữ liệu thương mại và diễn ra với tốc độ chóng mặt.

Vào năm 2022, thương mại song phương đã đạt mức cao kỷ lục. Nhưng năm ngoái, Mexico đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nước xuất khẩu hàng hóa hàng đầu vào Mỹ, theo Bộ Thương mại. Trung Quốc đã giữ vững vị trí đó trong 20 năm trước khi xuất khẩu sang Mỹ giảm 20% xuống còn 427 tỷ USD vào năm ngoái.

Theo Matthews Asia, chỉ dưới 30% lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc được chuyển đến các nước giàu thuộc Nhóm Bảy (G7) vào năm ngoái, giảm so với mức 48% vào năm 2000. Đó là lý do tại sao, mặc dù bán ít hơn cho Mỹ, thị phần xuất khẩu toàn cầu của Trung Quốc hiện ở mức 14%, tăng so với mức 13% trước khi áp dụng thuế quan đầu tiên của ông Trump.

Tại cuộc họp báo vào tuần trước, nhà đàm phán thương mại quốc tế và là Thứ trưởng bộ thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn phát biểu với các phóng viên: “Chúng tôi có khả năng giải quyết và chống lại tác động của những cú sốc bên ngoài”.