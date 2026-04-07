Trung Quốc siết quản lý "con người số"

Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) vừa công bố dự thảo các quy định nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, có chuẩn mực của các dịch vụ "con người số", đồng thời bảo vệ lợi ích công cộng và duy trì trật tự trên không gian mạng. Theo tờ China Daily hôm 6-4, bản dự thảo được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh nỗ lực giải quyết các rủi ro phát sinh từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng.

Bản dự thảo định nghĩa "con người số" là những hình ảnh ảo tồn tại trong môi trường phi vật lý, mô phỏng ngoại hình và hành vi của con người bằng cách sử dụng các công nghệ như đồ họa máy tính, xử lý hình ảnh kỹ thuật số và AI. Chúng được tạo ra dựa trên người thật hoặc hoàn toàn bằng thuật toán; có thể sao chép giọng nói, hành động, khả năng tương tác, tính cách của người thật.

Theo dự thảo, các nhà cung cấp dịch vụ, người dùng và nền tảng phân phối nội dung sẽ phải gắn nhãn rõ ràng đối với "nhân vật số", với các dấu hiệu nhận diện nổi bật xuyên suốt quá trình hiển thị, phù hợp với các quy định hiện hành về nội dung do AI tạo ra.

Khách tham quan trải nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo tại một sự kiện ở TP Quý Dương, tỉnh Quý Châu - Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Đề xuất cũng đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt đối với nội dung và dịch vụ liên quan đến người vị thành niên, như cấm cung cấp các mối quan hệ thân mật ảo, cấm các dịch vụ có thể thúc đẩy chi tiêu quá mức, khuyến khích hành vi gây hại hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của họ. Ngoài ra, dự thảo còn cấm tạo ra hoặc phát tán nội dung mang hàm ý tình dục, bạo lực, kinh dị hoặc phân biệt đối xử.

Quy định đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ thông tin cá nhân và các quyền hợp pháp. Theo đó, phải có sự đồng ý rõ ràng trước khi sử dụng hình ảnh, giọng nói hoặc dữ liệu cá nhân khác của một cá nhân để tạo "nhân vật số". Ngoài ra, hành vi xâm phạm các quyền như danh dự, quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ cũng bị cấm.

Các chuyên gia cho rằng bản dự thảo đã mở rộng phạm vi trách nhiệm, không chỉ dừng lại ở các nền tảng mà còn mở rộng sang nhà cung cấp công nghệ và người dùng. Họ cũng cảnh báo nguy cơ "nhân vật số" bị lợi dụng để tạo nội dung độc hại, lan truyền tin đồn, kích động tội phạm hoặc thao túng hành vi tiêu dùng. Bản dự thảo đang được đưa ra lấy ý kiến công chúng đến ngày 6-5. Cơ quan chức năng sẽ thu thập phản hồi từ các bên liên quan trong ngành và người dân trước khi hoàn thiện quy định.