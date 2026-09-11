Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: Tàu hàng bốc cháy dữ dội, 25 người chết và mất tích

| | Tài chính quốc tế

Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát vào ngày 10/9 trên một tàu chở hàng treo cờ nước ngoài đang được sửa chữa tại cảng của Trung Quốc, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 5 người mất tích.

Trung Quốc: Tàu hàng bốc cháy dữ dội, 25 người chết và mất tích- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: AP)

Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, con tàu chở hàng nói trên đang neo đậu tại một cảng ở Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Vào thời điểm đám cháy bùng phát, trên tàu có 42 người.

Trong số đó, 17 người đã được sơ tán, bao gồm 5 người bị thương, và 5 người khác vẫn đang mất tích. 20 người đã được tìm thấy trong tình trạng "không còn dấu hiệu sự sống".

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã đăng tải hình ảnh hiện trường cho thấy một con tàu lớn mang tên Ocean Melody đang neo đậu, với nhiều xe cứu hỏa túc trực phía trước.

Theo MarineTraffic - trang web chuyên theo dõi hành trình tàu biển, Ocean Melody là tàu chở hàng dài 190 m mang cờ Liberia.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được công bố. Một nhân chứng sống gần hiện trường cho biết, ông nhìn thấy khói dày đặc bốc lên từ con tàu nhưng không nghe thấy tiếng nổ nào.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm, cứu nạn và "nhấn mạnh sự cần thiết phải xử lý nghiêm minh những người có liên quan".

Ông Tập Cận Bình yêu cầu "tất cả các địa phương và cơ quan liên quan phải rút ra bài học sâu sắc từ sự cố này, đồng thời điều tra kỹ lưỡng và khắc phục triệt để mọi nguy cơ cháy nổ".

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

Từ Khóa:
cháy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một con số được công bố vào tối nay sẽ quyết định Fed tăng lãi suất tuần tới

Một con số được công bố vào tối nay sẽ quyết định Fed tăng lãi suất tuần tới Nổi bật

Khách hàng tranh nhau mua, dầu Nga đắt hơn Brent 20 USD/thùng, phụ phí tăng gấp đôi chỉ sau 1 tuần

Khách hàng tranh nhau mua, dầu Nga đắt hơn Brent 20 USD/thùng, phụ phí tăng gấp đôi chỉ sau 1 tuần Nổi bật

Ngày 11/9 qua lời kể của người đi cùng cựu Tổng thống Bush: Câu nói bất ngờ từ trợ lý Nhà Trắng, vết nứt ở Lầu Năm Góc

Ngày 11/9 qua lời kể của người đi cùng cựu Tổng thống Bush: Câu nói bất ngờ từ trợ lý Nhà Trắng, vết nứt ở Lầu Năm Góc

07:26 , 11/09/2026
Iran 'đập hộp' tàu lặn mới thu giữ, Mỹ đối mặt nguy cơ lộ công nghệ quân sự

Iran 'đập hộp' tàu lặn mới thu giữ, Mỹ đối mặt nguy cơ lộ công nghệ quân sự

06:13 , 11/09/2026
Hai cha con bắt được con tôm hùm có màu xanh cực hiếm

Hai cha con bắt được con tôm hùm có màu xanh cực hiếm

23:14 , 10/09/2026
Câu chuyện 90 năm của Chaîne d’Ancre, từ sợi xích neo tàu ở Normandy đến biểu tượng của Hermès

Câu chuyện 90 năm của Chaîne d’Ancre, từ sợi xích neo tàu ở Normandy đến biểu tượng của Hermès

22:51 , 10/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên