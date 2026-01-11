Trung Quốc xem xét nới lỏng hạn chế với chip Nvidia

Theo Bloomberg, triển vọng kinh doanh của Nvidia tại thị trường có thể sẽ được cải thiện đáng kể, khi giới chức nước này đang xem xét khả năng cấp phép nhập khẩu hạn chế với H200 - dòng chip trí tuệ nhân tạo của hãng trong quý I năm nay.

Theo đó, việc mua chip H200 sẽ được nới lỏng với một số doanh nghiệp nội địa, tuy nhiên các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước nhạy cảm và cơ sở hạ tầng trọng yếu vẫn chịu hạn chế nghiêm ngặt và phải được xét duyệt từng trường hợp. Theo báo chí, Nvidia được cho là đã nhận tới 2 triệu đơn hàng chip H200 từ Trung Quốc và đang tăng tốc sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong khi chờ được cấp phép chính thức.

Ngày 6/1, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết: “Nhu cầu đối với các con chip này là rất cao, và chúng tôi đã khởi động toàn bộ chuỗi cung ứng, các chip H200 đang được đưa vào dây chuyền sản xuất”.

Quyết định đẩy mạnh sản xuất H200 cho thấy Nvidia tin tưởng rằng hoạt động bán hàng tại Trung Quốc sẽ sớm được nối lại, sau khi các nỗ lực trước đó nhằm mở cửa trở lại thị trường này không thành công do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tập đoàn chip trị giá 4.500 tỷ USD, vốn đóng vai trò trung tâm trong làn sóng bùng nổ AI toàn cầu, đã không thể bán các dòng chip AI tiên tiến tại thị trường Trung Quốc rộng lớn kể từ năm ngoái, do các biện pháp hạn chế từ chính quyền Tổng thống Trump và phản ứng tiêu cực từ phía Trung Quốc đối với công nghệ của hãng.

Ông Huang cho biết, dự báo doanh thu năm 2026 đạt 500 tỷ USD, được ông đưa ra vào cuối năm ngoái, có thể sẽ được điều chỉnh tăng nếu thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại.

H200 thuộc thế hệ phần cứng cũ hơn của Nvidia. Dòng chip này tiên tiến hơn H20 – sản phẩm trước đây Nvidia được phép bán cho Trung Quốc – nhưng vẫn kém hơn so với dòng chip Blackwell mới nhất. Quyết định của ông Trump cho phép xuất khẩu H200 được xem là một thắng lợi vận động hành lang đáng kể của ông Huang, sau khi thỏa thuận trước đó nhằm nối lại việc bán chip H20 bị đình trệ. Tuy nhiên, động thái này cũng vấp phải sự chỉ trích từ các nghị sĩ “diều hâu” trong đảng Cộng hòa của ông Trump, cũng như từ phía đảng Dân chủ, những người lo ngại rằng điều này sẽ giúp Trung Quốc có thêm lợi thế trong cuộc đua công nghệ AI giữa hai cường quốc. Một số ý kiến cũng đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý của việc Nvidia phải chia 25% doanh thu từ thị trường Trung Quốc cho Chính phủ Mỹ.

Theo ông Huang, H200 vẫn sẽ có khả năng cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc như Huawei, song về lâu dài Nvidia sẽ cần được phép đưa các dòng chip mới hơn vào thị trường Trung Quốc để duy trì vị thế dẫn đầu.