Trung Quốc xứng danh ‘công nghệ vô hạn’: Dùng siêu cỗ máy bất bại đào hầm thần tốc trong 110 ngày, sắp hoàn thành công trình 5.755 mét vượt lòng sông rộng nhất thế giới, xe hai tầng chạy ‘ngon ơ’

Tế Nam, thủ phủ sôi động của tỉnh Sơn Đông, đã đạt được một kỳ tích kỹ thuật quan trọng. Các đội thi công đã hoàn thành đoạn dưới nước của đường hầm Jinan Huanggang ở Tế Nam. Trình độ kỹ thuật tiên tiến của Trung Quốc trong việc phát triển cơ sở hạ tầng đã được thể hiện rõ qua công trình khổng lồ này.

Công ty China Railway 14th Bureau Group Co., Ltd. đã hoàn thành đoạn dưới nước dài 3.290 mét của đường hầm dài 5.755 mét bằng máy đào hầm (TBM) lớn nhất hành tinh. Đoạn này gồm 500 vòng ống chắn nước và có đường kính đáng kinh ngạc 17 mét, lập kỷ lục đường hầm có đường kính lớn nhất thế giới. Đường hầm mới của Trung Quốc rộng hơn nhiều so với Đường hầm Eo biển Manche nối liền Vương quốc Anh và Pháp chỉ khoảng 7,6 mét.

Đường hầm Jinan Huanggang qua sông Hoàng Hà sẽ có 6 làn xe. Xe hai tầng cũng có thể di chuyển trong hầm với vận tốc lên đến 60 km/h. Đường hầm dự kiến sẽ giúp tăng cường kết nối giữa khu vực đô thị chính của Tế Nam với khu kinh tế đang phát triển nhanh chóng của thành phố.

Trung Quốc đạt được kỳ tích kỹ thuật này nhờ máy đào hầm TBM khổng lồ của Herrenknecht – nhà sản xuất hàng đầu cung cấp cỗ máy hiện đại cho việc đào hầm. Cỗ máy có khả năng đào đất hỗn hợp với tốc độ 16 mét đến 18 mét một ngày.

Với đường kính đào 17,5 mét, cỗ máy này cung cấp công suất 7.510 mã lực và mô-men xoắn gần 26 triệu lb-ft, đảm bảo hoạt động trơn tru ngay cả trong điều kiện đầy thách thức.

Cỗ máy đào hầm (TBM) của Herrenknecht

Ngoài việc lập kỷ lục thế giới về kích thước của đường hầm, 14th Bureau Group còn lập kỷ lục thế giới về thời gian hoàn thành một công trình khổng lồ như vậy. Các đội bắt đầu đào hầm vào ngày 1/9/2024 và trong khi toàn bộ đường hầm vẫn chưa hoàn thành, thì đoạn dưới nước đã hoàn thành chỉ trong 110 ngày. Thành tích này phá kỷ lục thế giới về tốc độ xây dựng trong đường hầm hạng đường kính 17 mét.

Công nghệ tiên tiến giúp giảm thiểu rủi ro và sự chậm trễ trong bảo trì, đánh dấu bước tiến đáng kể trong xây dựng đường hầm.

Đường hầm Jinan Huanggang dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Khi được khánh thành, công trình này được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho đột phá trong phát triển cơ sở hạ tầng, củng cố thêm vị thế của Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu về đổi mới kỹ thuật.

