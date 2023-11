Trúng số hơn 34 tỷ, người đàn ông đưa hết cho vợ giữ: Bí quyết làm nên sự an nhàn trong hôn nhân!

"Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát", nhiều người đã thật sự tin tưởng vào câu nói đó. Tuy nhiên đối với cuộc sống hôn nhân và mối quan hệ giữa vợ chồng, sự rạch ròi trong kinh tế thậm chí còn mang đến những hậu quả trái ngược.



Tuy nhiên, cũng có những người đàn ông chẳng coi trọng tiền bạc, tất cả để vợ quản lý. Cuối cùng, họ lại có cuộc sống an nhàn, thoải mái nhất.

Người đàn ông trúng số toàn bộ đưa cho vợ giữ

Báo chí xứ Trung mới đây đã đưa tin về câu chuyện của ông Lý đến từ Vân Nam (Trung Quốc). Ông đã chi 8 NDT (hơn 27 nghìn đồng) để mua vé số. Ai ngờ vận may mỉm cười, ông đã trúng được vé độc đắc với giá trị lên đến hơn 10 triệu tệ (khoảng 34 tỷ đồng).

Nhiều người sau khi trúng số thì giấu giếm chuyện vui và thậm chí giấu cả vợ vì không muốn chia chác, ông Lý đã công khai tất cả. Thậm chí ông còn dẫn vợ đến để nhận thưởng.

Khi lên bục nhận giải, ông để cho vợ lên và còn thẳng thắn tuyên bố: "Đưa tất cả cho vợ tôi đi".

Dãy số trúng giải của kỳ này là 04, 07, 08, 18, 19+02, 06". Theo ông Lý, tuy thi thoảng mới mua vé số nhưng lần nào ông cũng chỉ mua ít, trên dưới chục tệ (khoảng vài chục ngàn đồng). Ông cũng không ngờ lần này chọn bộ số các con số đều dưới 20 nhưng lại may mắn trúng được giải cao nhất.

Vợ ông Lý lên nhận thưởng thay chồng.

Bản thân ông Lý và vợ có cuộc sống đủ đầy, nhà to đẹp, ô tô, không vay mượn. Khi được hỏi về chuyện đưa hết tiền cho vợ, ông Lý thủng thẳng trả lời: "Bất ngờ trúng thưởng lớn nhưng cuộc sống của tôi không có nhiều thay đổi, tất cả tiền trong nhà đều do vợ tôi quản. Tôi sống rất an nhàn, vui vẻ, hai vợ chồng chưa có kế hoạch gì đặc biệt trong việc sử dụng số tiền thưởng này".

Cũng theo ông Lý, vì để vợ làm chủ kinh tế mà cuộc sống của ông đủ đầy, nhà xe có cả, không nợ nần, cuộc sống êm đềm trôi qua. Đến bây giờ cuộc sống của ông vô cùng an nhàn tự tại, chẳng có nhiều điều lo nghĩ. Bởi vậy, ông tiếp tục để vợ giữ luôn số tiền trúng số mà chẳng hề lăn tăn chút nào.

Bí quyết cho sự an nhàn

Ai mà chẳng biết tiền bạc, kinh tế có thể là điều khiến những mâu thuẫn hôn nhân phát sinh.

Nhiều gia đình hạnh phúc cho đến khi mâu thuẫn về tiền nong xảy đến. Hai bên không còn tin tưởng lẫn nhau, dẫn đến những mâu thuẫn liên tục và cuối cùng tình cảm rạn nứt thật sự.

Nhiều người đưa ra những quy định khác nhau về cách phân chia và sử dụng tiền bạc trong nhà sau khi kết hôn.

Có cặp đôi chồng làm ra kinh tế, vợ không đi làm thì 100% các khoản chi tiêu chồng sẽ chi trả. Có cặp đôi cả hai đóng góp một khoản để chi tiêu chung, còn tiền riêng tự mình giữ lấy. Lại có những cặp đôi tiền nong quy về một mối để cùng chi tiêu, đạt được sự thống nhất và thấu hiểu 100% trong nhà.

Dù cách thức nào đi chăng nữa, nó cũng là cách một cặp đôi vận hành cuộc hôn nhân của mình.

Trong câu chuyện trên, người đàn ông họ Lý nói rằng cuộc sống của mình rất an nhàn, vui vẻ vì tất cả tiền trong nhà đều do vợ quản. Sự an nhàn vui vẻ này có lẽ đến từ sự nhất quán trong cách sử dụng đồng tiền.

Ảnh minh họa.

Từ xưa đến nay, phụ nữ được coi là những người giỏi thu vén và biết cách chi tiêu. Người đàn ông để vợ nắm tiền 100%, không vướng bận tiền bạc, hai bên vợ chồng không xảy ra xích mích liên quan đến điều nhạy cảm này.

Hơn nữa, người vợ cầm tiền thường sẽ chủ động cân đối chi tiêu, người chồng sẽ "đỡ đau đầu" quay cuồng trong việc phân chia tiền bạc ra sao cho hợp lý nhất.

Và theo quan điểm của nhiều người, đàn ông có tiền trong tay dễ hư hỏng, thậm chí có thể phát sinh những sự kiện kém chung thủy. Nhưng ở đây, gia đình ông Lý tiền bạc đều do vợ giữ, có lẽ xích mích hay mối nghi ngờ về vấn đề này sẽ không tồn tại. Những điều ấy khiến người đàn ông thư thái trong suy nghĩ và đương nhiên, một cuộc sống an nhàn, vui vẻ đến là điều tất yếu.