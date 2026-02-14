Trùng với Tết Nguyên đán, thị trường Valentine bị lấn át, vắng khách bất ngờ

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày lễ tình yêu năm nay trùng với 27 Tết, thời điểm nhiều người bận rộn chuẩn bị, lo đón năm mới Bính Ngọ, nên thị trường quà tặng Valentine rơi vào trầm lắng.

Theo ghi nhận, không khí Valentine trên thị trường có phần lặng lẽ, vắng vẻ. Các sạp hoa, quầy hàng tuy vẫn rực rỡ sắc màu nhưng lượng khách đến mua trực tiếp không đông như thường lệ. Thay vào đó, các tiểu thương chủ yếu chuẩn bị những đơn hàng đã được đặt trước, gói hoa theo yêu cầu và sắp xếp lịch giao cho người mua.

Mỗi mùa Valentine, socola luôn nằm trong nhóm quà tặng bán chạy nhất.

Tại các tuyến phố tập trung nhiều trường đại học như Chùa Láng, Tây Sơn, Nguyễn Trãi, Trần Đại Nghĩa, Cầu Giấy, nơi hằng năm luôn "vỡ trận" vì đông khách, nay cũng rất vắng vẻ, thậm chí nhiều nơi còn thiếu hụt các quầy bán quà Valentine.

Nhân viên một cửa hàng hoa trên phố Hồ Tùng Mậu cho biết sức mua năm nay giảm rất mạnh do sinh viên đã nghỉ Tết sớm và về quê, kéo theo lượng khách trẻ sụt rõ rệt. Ngoài ra, thời điểm này người dân đang mải miết mua sắm Tết nên không ưu tiên và cũng không có thời gian đi mua quà Valentine. " Thị trường Valentine năm nay bị Tết lấn át rồi ", bạn trẻ này vui vẻ nói.

Hoa tươi tăng giá nhẹ trong dịp lễ Valentine nhưng sức mua không cao.

Tuy buồn vì vắng khách nhưng chủ một cửa hàng hoa tươi tại chợ Cầu Giấy cho biết không quá lo lắng do đã dự đoán trước được tình hình: “ Do biết thời điểm này không thể đông khách như mọi năm nên tôi chủ động nhập hàng ít hơn và cũng mở bán từ sớm, khuyến khích khách tặng quà trước hoặc mua online. Từ đầu tháng 2 tôi đã có đơn đặt hàng. Mặc dù vậy, doanh thu xác định sẽ kém hơn mọi năm”.

Theo khảo sát, giá hoa tươi Valentine tăng nhẹ so với ngày thường, nguyên nhân chủ yếu được cho là nguồn cung khan hàng do phục vụ nhu cầu Tết. Hoa hồng Đà Lạt dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/bông, hoa nhập khẩu tăng khoảng 10%. Các bó và giỏ hoa có giá từ 250.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Hoa sáp có giá từ 50.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/bó. Nhiều cửa hàng còn thiết kế các combo quà tặng như hoa sáp kèm socola, gấu bông kèm socola, đóng trong hộp kính gắn đèn để tăng tính thẩm mỹ.

Socola tươi handmade được tạo hình dễ thương, độc đáo, thu hút sự quan tâm của giới trẻ trong dịp lễ tình nhân.

Ngoài hoa tươi thì socola vẫn là món quà mang nhiều ý nghĩa trong ngày lễ tình nhân. Năm nay, socola tươi handmade tiếp tục chiếm ưu thế so với hàng ngoại nhập. Các sản phẩm thủ công chú trọng độ tươi, vị ít ngọt, nguyên liệu chọn lọc và thiết kế tinh tế, thu hút đông đảo khách hàng trẻ. Giá mỗi hộp dao động 200.000 - 500.000 đồng.

Anh Nguyễn Hoài Nam (Phường Cầu Giấy) cho biết đã đặt một bó hoa mix giá khoảng 220.000 đồng cùng hộp socola tươi để tặng bạn gái trước khi cả hai về quê. “Đúng ngày thì mình đã về nhà nên đặt sớm cho chủ động”, anh Nam chia sẻ.

Trong khi đó, anh Hoàng Minh (phường Đại Mỗ) lại lựa chọn đặt hàng online để tiết kiệm thời gian. “ Tôi xem mẫu trên Facebook, chọn bó hoa tông hồng phấn hơn 200.000 đồng và hộp socola 150.000 đồng, nhờ cửa hàng viết thêm thiệp tay. Mọi thứ đều trao đổi qua mạng nên rất tiện, không ảnh hưởng đến việc mua sắm Tết” , anh Minh nói.

Nhiều thương hiệu lớn cũng nhanh chóng tung ra loạt sản phẩm socola theo chủ đề Valentine với mẫu mã bắt mắt, hộp quà được thiết kế sang trọng.

Một cửa hàng bán socola trên phố Xuân Diệu năm nay giới thiệu nhiều sản phẩm theo chủ đề Valentine độc đáo như hộp “phong thư socola đôi”, giá từ 150.000 đồng đến 1 triệu đồng. Dù vậy, lượng khách đến mua trực tiếp khá thưa thớt. Nhân viên cửa hàng cho biết phần lớn đơn hàng đã được đặt và giao từ đầu tháng 2 do khách mua sớm trước kỳ nghỉ Tết.

Valentine năm nay không còn cảnh nhộn nhịp sát ngày như thường lệ. Sự trùng hợp với thời điểm cận Tết đã làm thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng, khi xu hướng đặt sớm và mua online lên ngôi.

