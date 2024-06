Trước khi bị khởi tố vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán, ông Nguyễn Khánh Toàn từng là Chủ tịch của hai công ty trên sàn, ‘song kiếm hợp bích’ cùng vợ

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khánh Toàn (SN 1979, trú tại KĐT Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán" với cổ phiếu KDM. Hiện, vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cụ thể, từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2021, ông Toàn đã chỉ đạo nhân viên Công ty Chứng khoán Trí Việt sử dụng 20 tài khoản để liên tục mua bán mã chứng khoán KDM để tạo cung cầu giả, thu lợi gần 10 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Khánh Toàn sinh năm 1979, từng công tác tại Sở Công thương Hà Nội (2004 – 2008) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (2009 – 2017).Một điểm đáng chú ý, ông Nguyễn Khánh Toàn còn từng là Chủ tịch của hai công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Ông Nguyễn Khánh Toàn, người vừa bị công an Long Biên khởi tố vì thao túng TTCK.

Biến một công ty nông nghiệp thành doanh nghiệp tiền ảo, blockchain



Lần đầu tiên ông Nguyễn Khánh Toàn trở thành Chủ tịch của một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán là vào năm 2017. Cụ thể, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 do CTCP Nông nghiệp xanh Hưng Việt (mã chứng khoán: HVA) tổ chức cuối tháng 7/2017, ông Nguyễn Khánh Toàn được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.

Ít ngày sau, Nông nghiệp xanh Hưng Việt đổi tên thành CTCP Đầu tư HVA. Cùng với đó, công ty này cũng quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh từ chăn nuôi, trồng trọt sang đầu tư và tư vấn tài chính.

Vào thời điểm cuối năm 2017, bà Mai Lệ Huyền (vợ ông Nguyễn Khánh Toàn) nắm giữ 2,6% vốn HVA. Kể từ thời điểm đó, bên cạnh sự thay đổi về cấu trúc cổ đông, ban lãnh đạo cũng như chiến lược kinh doanh, cổ phiếu HVA nổi sóng.

Theo đó, giá cổ phiếu HVA từ quanh 2.000 đồng/cp đến từ cuối năm 2017 tăng lên gấp 4 lần, đạt mức đỉnh 8.600 ngày 11/1/2018 với chuỗi 10 phiên trần. Nhịp tăng này được xúc tác bằng thông tin “hot” khi công ty tuyên bố tiến sâu hơn vào thị trường tiền số.

Ngày 1/1/2018, HVA công bố khai trương cổng thông tin khởi nghiệp và gọi vốn cộng đồng FundGo. Kể từ đây, HVA sẽ hoàn toàn "lột xác", hướng tới hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư, các lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm: Đầu tư vào sản xuất nước giải khát, công nghệ thông tin, hạ tầng bán lẻ nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản, sản xuất thiết bị tự động.

Mục tiêu được ông Nguyễn Khánh Toàn và ban lãnh đạo HVA đưa ra đầy tham vọng là huy động 1.000 tỷ đồng cho dự án này thông qua ICO (phát hành tiền điện tử ra công chúng) năm 2018.

Nếu ICO hoàn tất, HVA sẽ thu lợi nhuận dựa trên hai nguồn, gồm vai trò chủ thể tham gia trên thị trường cho vay và vai trò trung gian kết nối giữa người cho vay - đi vay và thu phí cho quá trình này. Thậm chí, lãnh đạo HVA từng chia sẻ với cổ đông rằng, năm 2019 sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE và cổ phiếu là một bluechip hàng đầu thị trường.

Nhưng hoạt động của HVA không mấy khởi sắc trước khi đổi chủ về nhóm cổ đông liên quan ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữa tháng 5/2020. Ngày 30/6/2020, ông Nguyễn Khánh Toàn bị miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị HVA.

Về diễn biến giá cổ phiếu HVA, không chỉ nổi sóng năm 2017, sang năm 2018, mã này nhiều lần xuất hiện những nhịp giảm sâu, tăng sốc. Điển hình là nhịp tăng giá gấp 4 lần trong tháng 7 và 8 cùng năm.

Và không thể thiếu khi đó là những giao dịch lớn của vợ chồng ông Nguyễn Khánh Toàn. Tháng 9/2018, cổ phiếu HVA lao đốc, ông Nguyễn Khánh Toàn công bố không mua cổ phiếu nào trong 1 triệu cổ phần đăng ký. Trước đó, trong tháng 11 và 12/2017, ông Toàn bán toàn bộ 900.000 cp, tương đương 15,93% vốn. Ngay trước khi ông Vương Lê Vĩnh Nhân xuất hiện với vai trò cổ đông lớn HVA, cùng trong khoảng thời gian ông Toàn đăng ký mua, bà Mai Lệ Huyền đã bán gần hết cổ phần của HVA.

Trở thành Chủ tịch của CTCP Đầu tư tài sản Koji (KPF)

Sau khi rời HVA, ông Nguyễn Khánh Toàn trở lại một cách chính thức trên vai trò Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư tài sản Koji (mã chứng khoán: KPF). Kể từ giữa năm 2022, KPF liên tục chứng kiến những giao dịch lô lớn từ các cá nhân và pháp nhân. Ông Vũ Ngọc Hoàng, Chủ tịch công ty và những người có liên quan bán hết cổ phần. CTCP XNK Đầu tư TM dịch vụ Việt Cam cũng thoái toàn bộ vốn. Bên mua vào là CTCP PAC Quốc tế.

Song hành với việc thay đổi cấu trúc cổ đông, ban lãnh đạo của KPF cũng có sự thay đổi. Trong năm 2023, công ty có hai lần thay đổi vị trí lãnh đạo cao nhất. Tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức đầu tháng 8/2023, ông Nguyễn Khánh Toàn được bầu vào hội đồng quản trị và giữ chức chủ tịch nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay cho ông Hoàng Văn Hậu - người mới được nắm quyền vào tháng 4/2023.

Ngay sau khi tham gia HĐQT, ông Nguyễn Khánh Toàn có hai lần đăng ký mua vào cùng khối lượng 3 triệu cổ phiếu KPF trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2023. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này chỉ mua được tổng cộng 260.000 cp (60.000 cp trong lần 1 và 200.000 cp trong lần 2). Lý do được ông Toàn đưa ra khi không mua hết lượng cổ phiếu dự kiến là giá mua chưa khớp.

Theo dõi diễn biến giá giao dịch cho thấy giá cổ phiếu KPF liên tục giảm tạo vùng đáy mới thời điểm đó. Xu hướng đi xuống tiếp tục duy trì, đóng cửa ngày 21/6 ở 3.240 đồng/cp.

Không lâu sau khi mua vào, ông Nguyễn Khánh Toàn bán toàn bộ số cổ phần trên tại KPF trong khoảng thời gian 8 – 22/3/2024. Trong khoảng thời gian này, cổ phiếu KPF giao dịch quanh ngưỡng 4.500 đồng/cp. Như vậy, số tiền ông Toàn thu về quanh 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 27/5/2024, ông Toàn có đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của KPF với lý đo bận công việc cá nhân. "Tôi xin được ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Quang Huy sẽ tiếp tục thay mặt tôi tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, cho ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề liên quan đến tôi khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo quy định của pháp luận và điều lệ công ty", ông Toàn viết trong đơn từ nhiệm.