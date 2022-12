Trước khi bị xử phạt 605 triệu đồng, 3 công ty đa cấp New Image Việt Nam, Hoằng Đạt và Herbalife Việt Nam đã thu cả chục nghìn tỷ đồng từ bán hàng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa thông báo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hoằng Đạt và Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam. 3 công ty này bị phạt tổng cộng 605 triệu đồng .

Cụ thể, Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam đã hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Phú Thọ khi chưa được Sở Công Thương tỉnh phú Thọ cấp xác nhận; để người tham gia quảng cáo sản phẩm trên các trang thông tin điện tử có thông tin sai lệch về sản phẩm, bị xử phạt vi phạm hành chính 170 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt đã không thực hiện đúng thủ tục sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, không thực hiện trách nhiệm thanh toán hoa hồng, tiền thưởng, khuyến mại và các lợi ích kinh tế khác... bị phạt 85 triệu đồng.

Còn Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350 triệu đồng do Vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp không đúng với giải trình kỹ thuật khi đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; không tuân thủ quy tắc hoạt động đã đăng ký...

Các công ty này kinh doanh ra sao trước khi bị xử phạt?

Được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp ngày 27/2/2015, Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 4, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Theo website công ty, New Image Việt Nam phân các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao được nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand, gồm sữa non, sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm tăng cường sức khỏe tim mạch và sản phẩm về mặt hỗ trợ cân nặng.

Phân phối sản phẩm trên địa bàn cả nước, New Image cho biết đã mở rộng văn phòng chi nhánh tại Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng. Mặc dù doanh thu của công ty này tăng trưởng đều đặn 30% mỗi năm, nhưng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ở mức thấp.

Năm 2020, New Image có doanh thu 3.300 tỷ nhưng lãi trước thuế 72 tỷ đồng, tương đương tỷ suất lợi nhuận chỉ hơn 2%. Trước đó năm 2019 là năm doanh nghiệp này ghi nhận lãi tăng vọt, đạt hơn 100 tỷ.

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hoằng Đạt có địa chỉ trụ sở chính: Số 18 đường số 3, Khu dân cư Cityland, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Công ty này được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp ngày 14/2/2015.

Truy cập vào website hoangdatgroup.com, ngoài thông tin người đại diện là bà Bồ Thị Cẩm Nhung, và Tổng Giám đốc là ông Bùi Văn Chức như các giấy tờ đăng tải, phần tin tức về ban lãnh đạo, đối tác đều bị để trống.

Công ty này tự giới thiệu từng nhận ‘Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng’ hồi 2021, với các sản phẩm Immunnepro HD, Alphabio HD Gold, Bảo Vị Vương. Tuy nhiên trên website Hoằng Đạt, hiện chỉ còn 1 sản phẩm trong danh mục kinh doanh đa cấp là Kem đánh răng HD với giá thành 250.000 đồng/sp, do Công ty TNHH Bell Đức tại Nam Định sản xuất. Thử tìm quanh Facebook, hay các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, sản phẩm này xuất hiện rất hiếm hoi.

Mặt khác, Hoằng Đạt có bộ tài liệu hỗ trợ người tham gia kinh doanh đa cấp khá bài bản từ kế hoạch đào tạo đến chương trình trả thưởng... Theo website, năm 2021, một thành viên đa cấp của Hoằng Đạt có thu nhập cao nhất là hơn 39 triệu đồng, thu nhập trung bình là hơn 2 triệu đồng.

So với 2 cái tên trên, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam phổ biến hơn. Công ty có trụ sở chính tại Số 26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp ngày 5/2/2015.

Herbalife có các dòng sản phẩm từ hỗ trợ kiểm soát cân nặng, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, hỗ trợ sức khỏe xương khớp, vận động & tăng cường sự tỉnh táo, hỗ trợ tăng cường thị lực,..có giá dao động từ gần 300 nghìn đồng đến gần 2 triệu đồng.

Doanh thu của Herbalife cũng tăng trưởng 30% mỗi năm trong giai đoạn gần đây, đến năm 2020 vượt 5.300 tỷ, lãi hơn 280 tỷ. Tuy vậy hồi 2019, công ty này từng chứng kiến kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh khi chỉ lãi vỏn vẹn 23 tỷ, trong khi doanh thu vẫn trên 4.000 tỷ.

Thời điểm này, Herbalife dính"lùm xùm" một phụ nữ Ấn Độ 24 tuổi được cho là đã tử vong sau 2 tháng sử dụng 3 sản phẩm giảm cân của Herbalife, khiến rất nhiều người tiêu dùng hoang mang, kêu gọi "tẩy chay".

Đây không phải lần đầu tiên Herbalife bị cơ quan chức năng tuýt còi mà hồi 2016, 2018, Herbalife cũng bị Cục an toàn thực phẩm và Bộ Công thương xử phạt hàng trăm triệu, khiến người tiêu dùng đặt nghi vấn lớn về chất lượng thực sự của thương hiệu này. Tuy vậy, mạng lưới đa cấp của công ty này vẫn rất đông đảo từ khắp các trang mạng xã hội đến nền tảng TMĐT.