Trước khi con bạn tròn 12 tuổi, hãy nhớ nói 10 điều này! Sớm muộn gì chúng cũng sẽ cảm ơn bạn

Thế giới này vừa đẹp đẽ, lại vừa khắc nghiệt. Trong hành trình trưởng thành, đứa trẻ nào rồi cũng sẽ trải qua những ngày vui vẻ, nhưng cũng không tránh khỏi những lúc bối rối, đau buồn hay lạc lối. Có những thời điểm, điều giúp một đứa trẻ vượt qua khúc mắc trong lòng không phải là những bài giảng dài dòng, mà chỉ đơn giản là một câu nói của cha mẹ từng nghe từ rất sớm. Những lời dặn tưởng như bình thường ấy, nhiều khi lại trở thành “hành trang” theo con suốt cả cuộc đời.

Ảnh minh họa

1. Con à, không phải ai cũng thích con

Từ ngày con chào đời, con đã bắt đầu gặp gỡ rất nhiều kiểu người khác nhau. Mỗi người có sở thích, tính cách, cách nhìn nhận khác nhau. Có người không thích con vì ngoại hình. Có người không thích con vì thành tích học tập. Có người không thích con chỉ vì sở thích của con khác họ.

Con phải hiểu rõ một điều: đó là chuyện rất bình thường.

Nhưng điều đó không có nghĩa là con phải phủ nhận bản thân mình. Chỉ cần con luôn kiên trì làm điều đúng đắn,

kiên trì trở thành một người lương thiện và chính trực, thì sớm muộn gì cũng sẽ có người thay đổi cách nhìn về con. Còn những người vẫn luôn không thích con, hãy giữ khoảng cách bởi họ có thể không phải là những người đáng để con bận tâm.

2. Con à, hãy nói lời cảm ơn nhiều hơn

Bất kỳ ai bên cạnh con, kể cả cha mẹ, đều không có nghĩa vụ phải giúp đỡ hay bao dung cho con. Cha mẹ sinh ra con, đã là ân huệ lớn nhất dành cho con rồi. Vì vậy khi ai đó giúp con một lần, hãy chân thành nói lời cảm ơn. Nếu không, có thể sẽ không có lần thứ hai. Khi người khác không muốn giúp con, con cũng đừng oán trách. Bởi vì họ vốn không có nghĩa vụ phải giúp con. Hãy tự hỏi: con đã từng làm gì cho họ chưa?

3. Con à, việc học không phải là học cho cha mẹ

Vì sao cha mẹ luôn nhắc con phải học hành chăm chỉ? Bởi vì khi con đọc nhiều sách hơn, con sẽ biết phân biệt đúng sai, không dễ bị những người có ý xấu lừa gạt, cũng không bị những suy nghĩ nông cạn làm ảnh hưởng. Vì sao nhiều người lớn tuổi lại bỏ tiền mua những thứ “thần kỳ” vô nghĩa? Bởi vì họ không có đủ kiến thức để phân biệt thật – giả.

Khi con học tốt, con sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn công việc mình thích. Con sẽ có thời gian để làm điều mình muốn,

chứ không phải vì mưu sinh mà miễn cưỡng sống một cuộc đời bận rộn và mệt mỏi.

4. Con à, sinh mệnh là điều vô cùng quý giá

Khi còn nhỏ, con chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa của sống và chết. Nhưng khi đến tuổi của cha mẹ,

chúng ta đã từng chứng kiến những người cùng tuổi ra đi. Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa qua đời là một điều vô cùng đau đớn và đáng sợ.

Nhưng còn đau đớn hơn nữa là cha mẹ phải tiễn đưa con cái của mình. Vì vậy, trong những lúc con cô đơn, đau khổ hay tuyệt vọng nhất, hãy lựa chọn kiên cường sống tiếp. Đừng bao giờ dễ dàng làm tổn thương bản thân hay nghĩ đến cái chết. Sinh mệnh của con là do cha mẹ trao cho, con không có quyền dễ dàng từ bỏ nó.

5. Con à, hãy thường xuyên về nhà

Khi con lớn lên, bầu trời của con sẽ ngày càng rộng. Con có thể bay ngày càng xa và cha mẹ sẽ rất tự hào về điều đó. Nhưng ngược lại, khi cha mẹ già đi, thế giới của chúng ta sẽ ngày càng thu hẹp lại.

Cha mẹ luôn mâu thuẫn: vừa muốn con bay cao bay xa, vừa mong con ở bên cạnh mình. Vì vậy dù sau này con có bận đến đâu, hãy thỉnh thoảng về nhà. Được nấu cho con một bữa cơm, được dọn sẵn chiếc giường cho con ngủ cũng đã là niềm hạnh phúc rất lớn của cha mẹ.

6. Con à, tình yêu

Tình yêu vĩ đại hơn con nghĩ, nhưng cũng bình thường hơn con tưởng. Sẽ có một ngày con thích một người bạn khác giới. Con muốn đi cùng họ trên con đường về nhà. Con muốn tặng quà, muốn nắm tay họ. Nhưng rồi cũng có thể sẽ chia tay. Đó chính là tình yêu. Tình yêu được xây dựng trên sự thấu hiểu, chia sẻ và trách nhiệm. Nhưng ở tuổi thiếu niên, con chưa đủ khả năng gánh vác trách nhiệm. Vì vậy đừng vội vàng thử những điều vượt quá giới hạn,

bởi điều đó không tốt cho bất kỳ ai.

7. Con à, hãy nhìn thẳng vào sự bất công trong cuộc sống

Xã hội luôn tồn tại cạnh tranh và bất công. Chúng ta không cần quá bận tâm hay oán trách, điều quan trọng là nâng cao bản thân mình. Nếu nhà mình nghèo hơn người khác, con không cần xấu hổ. Bởi những gì cha mẹ có được đều do lao động chân chính.

Nếu nhà mình giàu hơn người khác, con cũng không có gì để tự hào. Bởi điều đó không phải do con tạo ra. Nếu ở vị trí yếu hơn, việc than phiền chỉ khiến con mất ý chí. Nếu ở vị trí tốt hơn, sự kiêu ngạo sẽ khiến con mù quáng.

8. Con à, hãy biết tự giữ mình

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con cũng không được buông thả bản thân. Dù là tinh thần hay thể xác. Con cần có nguyên tắc và giới hạn của mình. Những thói quen xấu như:

rượu chè, thuốc lá, ma túy, quan hệ bừa bãi… tuyệt đối không được chạm vào. Đối với con gái, điều này càng quan trọng. Bởi chỉ một lần buông thả có thể mang lại cả đời hối hận.

9. Con à, tiền rất quan trọng

Nhưng có những thứ còn quan trọng hơn. Tiền bạc rất quan trọng. Một người nghèo khổ khó có được tôn nghiêm, sức khỏe, giáo dục và cơ hội. Nhưng kiếm tiền phải đường đường chính chính. Những cách kiếm tiền bằng lừa dối, trộm cắp con đừng bao giờ thử dù chỉ một lần.

10. Con à, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình

Có câu: “Dựa núi núi cũng có thể sụp, dựa người người cũng có thể rời đi". Chỉ có chính mình mới là chỗ dựa đáng tin nhất. Đồng nghiệp chưa chắc thật lòng giúp con. Cha mẹ rồi cũng sẽ già đi. Anh chị em sẽ có gia đình riêng. Ngay cả con cái của con sau này cũng sẽ rời khỏi con để xây dựng cuộc sống của riêng mình. Vì vậy, người con có thể dựa vào lâu dài nhất vẫn chỉ là chính mình.

Có thể khi còn nhỏ, trẻ chưa hiểu hết những lời dặn ấy. Nhưng theo năm tháng, khi trải qua nhiều va vấp của cuộc đời, con sẽ dần nhận ra rằng những câu nói giản dị của cha mẹ ngày nào chính là những bài học quý giá nhất. Và đến một lúc nào đó, con sẽ hiểu rằng mình đã may mắn như thế nào khi được nghe những lời ấy từ sớm.