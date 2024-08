Trước khi lộ ảnh tình tứ với Gil Lê, dù kinh doanh Bơ Bán Bò thất bại nhưng Xoài Non kiếm tiền khủng như thế nào?

Thông tin Gil Lê hẹn hò Xoài Non đang là tâm điểm quan tâm từ cư dân mạng, sau khi cả hai lộ ảnh tình tứ ở sân pickleball. Hiện mọi thông tin của cặp đôi đều nhận được sự quan tâm rất lớn.

Xoài Non và Gil Lê đang là 2 cái tên được nhắc đến nhiều trên MXH

Xoài Non: Kiếm tiền từ nhỏ, làm đủ nghề để đa dạng thu nhập

Về phía Xoài Non, bên cạnh nhan sắc mang nét lai Tây, cô nàng 2k2 còn thu hút nhiều chú ý với khả năng kinh doanh và kiếm tiền cực khủng.

Trước đó, Xoài Non từng tiết lộ mình đã biết kiếm tiền từ khi còn đi học. Hồi đó hàng xóm nhà cô có một người đầu bếp nấu ăn ngon nên cô mang lên trường bán cho các bạn.

Về sau cô nàng nghỉ học từ năm lớp 10 và chuyển sang các công việc khác như đi phụ làm tóc, cắt móng tay và móng chân thuê cho người ta được 10 - 20 nghìn đồng/buổi.

Sau đó cô về nhà phụ bố mẹ cắt vải, ngồi vật vã 3 tiếng đồng hồ cũng chỉ được 10 nghìn, hôm nào chịu khó thì được 20 nghìn. Dù tiền lương ít ỏi nhưng Xoài Non vẫn để dành được một khoản nhỏ để nhập mỹ phẩm về bán rồi lại chuyển sang đi livestream cho công ty.

Chia sẻ này của Xoài Non cho thấy cô nàng đã rất tháo vát, có thể tự kiếm tiền tiêu vặt từ khi còn đi học. Sau này khi kết hôn cùng chồng cũ Xemesis, Xoài Non vẫn làm rất nhiều việc khác nhau từ mẫu ảnh, Affiliate Marketing, đóng quảng cáo và phim ngắn,... và mới nhất là livestream chốt đơn. Cho đến hiện tại, đây vẫn là những công việc giúp mang lại thu nhập lớn cho Xoài Non và có cuộc sống giàu sang.

Xoài Non kiếm được thu nhập lớn từ công việc sáng tạo nội dung trên MXH

Một trong những lần hiếm hoi Xoài Non tham gia vào hoạt động kinh doanh là cùng chồng cũ Xemesis góp vốn vào chuỗi thương hiệu Bơ Bán Bò. Đi vào hoạt động từ cuối năm 2022, thương hiệu này đã dần lớn mạnh khi mở thêm rất nhiều chi nhánh, từ TP.HCM cho tới Hà Nội, Đà Lạt.

Thế nhưng vào khoảng tháng 2/2024 vừa qua, Xoài Non và chồng cũ Xemesis đã chia sẻ về việc rời khỏi thương hiệu Bơ Bán Bò. Nguyên nhân là bởi do bất đồng cổ đông, không có tiếng nói chung giữa các cổ đông của Bơ Bán Bò. Dẫu việc kinh doanh dừng lại sớm, song cô và chồng cũ vẫn chấp nhận cho đi 40% cổ phần mà không lấy một xu.

Sau khi ly hôn với chồng cũ, Xoài Non vẫn làm nhiều công việc để đa dạng thu nhập và tự chủ tài chính

Trước nhiều bình luận tiêu cực cho rằng vì chia tay chồng giàu, không còn được ăn bám nên mới phải nai lưng đi kiếm tiền, Xoài Non liền đáp trả: "21 năm cuộc đời chưa bao giờ ngửa tay xin tiền ai ngoài bố mẹ ruột. Trong khi mỗi ngày đều phải đi làm để tự lo cho bản thân và gia đình vậy mà lúc nào cũng bị mang danh ăn bám và đào mỏ. Cũng là con người với nhau sao ác với nhau quá trời. Thêu dệt những câu chuyện đọc xong chỉ thấy sao mà đáng sợ".

Hiện Xoài Non đang làm nhiều công việc để đa dạng thu nhập và tự chủ tài chính

