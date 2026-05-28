Trước ngày 5/6, tuyến cao tốc gần 23.000 tỷ đồng thách thức bậc nhất cả nước phải hoàn thành dứt điểm việc này

Ngày 26/5, ông Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Cao Bằng do đồng chí Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức BOT.

Theo báo cáo, Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn dài khoảng 52km. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng đã được kiểm đếm, diện tích mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư đạt 99,98%. Công tác di dời mồ mả đã hoàn thành 100%, với trên một nghìn ngôi mộ được di chuyển. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản hoàn thành việc di dời. Các khu tái định cư đang được đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục đạt từ 70% đến gần 90% khối lượng.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số khó khăn như: một số ít hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do vướng mắc về thủ tục đất đai và tái định cư; một số vị trí phát sinh ngoài phạm vi thiết kế chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất, khiến việc hoàn thiện hồ sơ bồi thường gặp khó. Bên cạnh đó, tiến độ xây dựng một số khu tái định cư còn chậm, ảnh hưởng đến việc bố trí chỗ ở cho người dân.

Các đại biểu tại buổi làm việc (Ảnh: UBND tỉnh Lạng Sơn)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp dự án đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, việc sử dụng các mỏ vật liệu phục vụ thi công và phương án xây dựng các nút giao trên tuyến. Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời các phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án.

Hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại trước ngày 5/6/2026

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đinh Hữu Học, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, trong thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu xã Tràng Định và xã Hoàng Văn Thụ tập trung hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại trước ngày 5/6/2026. Đối với các khu tái định cư, cần đôn đốc các nhà thầu, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và bàn giao trong tháng 6/2026.

Tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Ông Đinh Hữu Học cũng đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp trong thực hiện nâng công suất các mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án, đồng thời tăng cường quản lý giá vật liệu, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đẩy giá. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của hai tỉnh cần tiếp tục trao đổi, thống nhất phương án xây dựng các nút giao trên tuyến nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả khai thác sau khi dự án hoàn thành.

Đối với doanh nghiệp dự án, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân trong vùng dự án, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, quyết tâm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công toàn tuyến. Hai bên thống nhất tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Đối với chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, huy động máy móc, nguồn lực thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án; qua đó, sớm hoàn thành tuyến cao tốc, góp phần tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Bắc.