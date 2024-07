Trước thông tin giảm phí trước bạ: Thị trường xe cũ “đứng ngồi không yên”

Tuy nhiên, điều này lại khiến cho thị trường xe ô tô đã qua sử dụng, những cửa hàng bán xe cũ không khỏi "tâm tư".



Thị trường xe cũ trầm lắng

Ghi nhận thị trường xe cũ tại Hà Nội thời gian gần đây cho thấy, nhiều salon ô tô cũ lâm vào cảnh trầm lắng, khách tìm mua cũng có, nhưng chủ yếu tham khảo, dò hỏi giá và chờ đợi thuế giảm để mua xe cũ được giá tốt.

Theo chia sẻ của nhiều chủ cơ sở kinh doanh xe đã qua sử dụng tại Hà Nội, trước thông tin giảm 50% trước bạ cho xe ô tô lắp ráp trong nước sắp được thông qua, thị trường xe cũ thời gian này khá ảm đạm. Khách hàng đang có tâm lý chờ đợi, tham khảo chứ chưa đặt mua ngay. So với các tháng trước, cơ sở của họ đã giảm sút gần một nửa số xe bán ra. "Tháng vừa rồi khách hàng qua cửa hàng thưa vắng hơn trước, ngồi cả ngày chỉ tiếp đón được vài lượt người. Khách hỏi thì nhiều, nhưng chốt mua thực tế thì ít. Cả tháng 5 và tháng 6, chúng tôi chỉ giao dịch chưa tới hai chục xe, chậm hơn nhiều so với thời gian trước", anh Kiến Thiết (chủ một cửa hàng ô cũ trên đường Dương Đình Nghệ) cho biết. Cũng theo anh Thiết, dù người dùng đang chờ đợi thông tin giảm phí trước bạ, nhưng nhiều khách hàng vẫn có nhu cầu mua xe, tập trung ở một số dòng xe phổ thông, tiết kiệm nhiên liệu và có giá cả phù hợp túi tiền. Đối với phân khúc xe giá rẻ gầm thấp, Toyota Vios và Hyundai i10 vẫn được khách hàng quan tâm hơn cả. Trong đó, những chiếc xe được sản xuất từ năm 2020 trở lại đây vẫn được nhiều người dùng săn đón.

Nhiều chiếc sẽ ô tô cũ vẫn đảm bảo được chất lượng cũng như mẫu mã

Chia sẻ thêm về điều này, anh Hoàng Dương, chủ một cơ sở kinh doanh ô tô cũ trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) cho rằng, thị trường ô tô chịu tác động lớn từ thị trường bất động sản, chứng khoán và tài chính, nay thêm việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô mới khiến nhiều cơ sở kinh doanh xe đã "ôm" xe cũ "đứng ngồi không yên".

Nếu như trước đây, nhiều mẫu xe mới gây sốt, khách hàng muốn mua xe phải chi thêm đến hơn 100 triệu đồng khiến nhiều người quay sang mua cùng loại xe đó nhưng đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí thì ở thời điểm này, cũng loại xe đó, nhiều đại lý còn mạnh tay giảm giá đến hàng trăm triệu đồng, nâng tổng mức giảm của mẫu xe này đến 400 triệu đồng. Không chỉ vậy, để kích cầu doanh số, đại lý còn kèm theo hàng loạt khuyến mại nên với những xe cũ, xe lướt muốn bán được buộc phải chấp nhận cắt lỗ. "Nếu doanh nghiệp không trường vốn, phải vay vốn ngân hàng thì đây là giai đoạn sẽ rất lao đao", anh Hoàng Dương chia sẻ.

Nước nổi bèo nổi?

Đứng trước nguy cơ đối diện với khó khăn khi phí trước bạ cho xe ô mới có thể giảm xuống 50%, không ít người kinh doanh ô tô thứ cấp vẫn có niềm tin vào thị trường xe cũ, họ cho rằng, thị trường nào thì sẽ có phân khúc đó. Bản thân những chủ cơ sở kinh doanh xe thứ cấp cũng phải có sự vận động, thay đổi để cải thiện tình hình. "Chúng tôi cũng phải đa dạng các hình thức bán hàng như: marketing, quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, các diễn đàn chuyên về ô tô… Trong đó, hướng đến chăm sóc khách hàng sau giao dịch cũng là một tiềm năng. Xe cũ có những đặc thù riêng, không xe nào giống xe nào cũng là yếu tố chúng tôi đặt ra, tìm mua xe đẹp, xe chất lượng để giới thiệu đến khách hàng" – Anh Lê Quang chủ cơ sở xe cũ Lê Quang (Gia Lâm – Hà Nội) cho biết.

Người có tiền sẽ mua xe mới, nhưng với nhiều người hạn hẹp tài chính hoặc người tiêu dùng "thông thái" sẽ lựa chọn mua xe lướt, xe cũ để tiết kiệm được mấy chục đến hàng trăm triệu đồng, tùy theo dòng xe. Anh Quang tin tưởng: "Mua một chiếc xe cũ, đảm bảo chất lượng trong khi giá cả ít hơn cả trăm đến vài trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng. Đồng thời có thể kiểm tra thoải mái tại hãng. Giao dịch nhanh gọn thuận lợi mà vẫn đảm bảo thủ tục pháp lý rõ ràng. Cho nên có thể có khó khăn, nhưng không phải không có hướng tháo gỡ. Thị trường nào thì sẽ có đối tượng khách hàng đó. Tôi vẫn lạc quan với hướng đi của mình".

Nhiều khách hàng vẫn "đau đầu" khi lựa chọn xe mới hay xe đã qua sử dụng

Trao đổi với phóng viên VTV Times, ông Minh Tiến đại diện bán hàng của showroom Minh Tiến Auto (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng cho rằng: "Ô tô cũng như các mặt hàng khác. Mua xe cũ mục đích là tiết kiệm chi phí do sự khấu hao hàng năm thấp hơn nhiều so với xe mới. Ví dụ một chiếc xe phân khúc tầm 500 triệu đồng. Nếu như mua mới thì sử dụng một, hai năm đầu tiên thường khấu hao từ 100-150 triệu đồng. Nhưng những năm sau đó thì giảm từ 30-50triệu/năm. Do vậy, vẫn có nhiều người lựa chọn mua xe cũ. Tất nhiên, mua xe cũ rủi ro cũng khá cao nếu người mua không chọn được chiếc xe ưng ý, đúng với giá trị của nó."

Nhận định thị trường ô tô từ nay đến cuối năm, ông Tiến và nhiều cơ sở kinh doanh khác cho rằng, thị trường ô tô, trong đó có thị trường xe đã qua sử dụng có thể chỉ sôi động trong 3 tháng cao điểm mua sắm cuối năm, còn hiện tại thị trường tiếp tục ảm đạm do nhu cầu vẫn yếu. "Điều đó ảnh hưởng bởi nhiều lí do. Và với khó khăn chung đang phải đối mặt, bản thân các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ô tô cả mới lẫn cũ đều cần có nhiều giải pháp đồng bộ khác kể tạo động lực giúp thị trường ô tô vực dậy sức mua trong năm 2024." – Ông Tiến nhận định.