Trong năm 2023, ban tổ chức Miss Earth 2023 đã phối hợp cùng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Talkshow “Beauty & The Seed Of Hope”. Trong chương trình sinh viên của trường đã có cơ hội giao lưu cùng các thí sinh Miss Earth chia sẻ về sứ mệnh và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Ảnh: CLB Truyền thông Info Plus.