Trường Newton Vĩnh Phúc: Trái ngọt được tạo nên từ những con số biết nói

Bước sang năm học thứ 3 tại Vĩnh Phúc, hòa nhịp cùng "bước chạy dài" 15 năm của Hệ thống Trường Liên cấp Newton, học kỳ I năm học 2024-2025, Trường PTLC Newton chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô và chất lượng. Gần 150 giáo viên, chuyên gia giáo dục cùng gần 1000 học sinh đã tạo nên một cộng đồng học tập sôi động và đầy nhiệt huyết.

Những con số ấn tượng phản ánh chất lượng dạy và học của nhà trường

Thành tích của các em học sinh trong học kỳ này là một niềm tự hào lớn. Học sinh từ cấp Tiểu học đến THPT sôi nổi tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, trong nước và quốc tế, thuộc các lĩnh vực từ học thuật đến văn hóa, nghệ thuật, thể thao…và đã giành được thành tích đáng ghi nhận, là minh chứng cho mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường.

Theo đó, học sinh toàn trường đã giành được 408 giải thưởng, tăng đáng kể và nhiều vượt trội so với các học kỳ của những năm học trước đó. Cụ thể, các em đã giành được 136 giải thưởng tại các cuộc thi học thuật quốc tế như: AMO, ASMO, TIMO; 116 học sinh dự thi IOE được vinh danh cấp tỉnh ở vòng trường, trong đó có 19 học sinh dự thi vượt cấp; 115 học sinh đạt giải tại vòng Sơ khảo Trạng nguyên Tiếng Việt.

Tại kỳ thi chọn HSG cấp thành phố (do Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên tổ chức) và kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh (do Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tổ chức), học sinh nhà trường cũng giành được thành tích ấn tượng với 7 giải thưởng, trong đó có 5 giải vượt cấp.

Tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật do Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tổ chức, nhóm học sinh THPT của trường đã mang tới dự án "Thiết bị dò đường thông minh hỗ trợ và bảo vệ người khiếm thị" và xuất sắc giành được giải Ba. Dự án của các em đã vận dụng hiệu quả những kiến thức được học về STEM và khoa học tự nhiên tại trường, nhận được đánh giá cao về sự sáng tạo, ý nghĩa nhân văn và tính ứng dụng.

Tại cuộc thi thuyết trình và hùng biện English Public Speaking Contest 2024 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức, các em đã thể hiện là những học sinh Newton tự tin, năng động, có thế mạnh về ngoại ngữ. Theo đó, các em đã giành được 9 giải, gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Trong các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật, các em cũng có màn thể hiện xuất sắc. Đó là em La Phương Vi (lớp 4A1) đạt giải Đặc biệt cuộc thi Đọc truyện diễn cảm bằng tiếng Nhật (do Đại học Hà Nội tổ chức), em Nguyễn Ngọc Hương Khuê (lớp 3GE) đạt giải Nhất cuộc thi Nét đẹp áo dài Việt (do UBND TP Vĩnh Yên tổ chức), em Đỗ Quang Anh (lớp 2G3) đạt giải Khuyến khích cuộc thi viết thư "Em yêu Việt Nam, em yêu hòa bình".

Ở lĩnh vực thể dục thể thao, học sinh Newton cũng gặt hái thành tích ấn tượng. Em Lại Hợp Gia Đại (lớp 6AE) giành Huy chương Đồng Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X. Tại giải thể thao EQuest Champions Series 2024, các em cũng xuất sắc mang về 24 huy chương.

Sôi nổi các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm và các chương trình thiện nguyện ý nghĩa

Với phương châm giáo dục tích cực, Trường PTLC Newton luôn kết hợp các hoạt động trải nghiệm để học sinh bước ra khỏi lớp học, hòa mình vào thiên nhiên và cuộc sống. Tại đây, các em có cơ hội quan sát, tìm hiểu về cuộc sống, vạn vật xung quanh thông qua lăng kính của chính mình, từ đó trau dồi thêm các kiến thức mới, làm giàu vốn hiểu biết và rèn luyện tư duy độc lập.

Học sinh cấp THPT trải nghiệm Học kỳ Quân đội tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng An ninh, Trường Đại học Hùng Vương.

Mỗi học sinh Newton còn được trải nghiệm đầy đủ những lễ hội truyền thống trong và ngoài nước như: Tết Trung thu, Halloween, Giáng sinh… và tham gia các cuộc thi, dự án học tập như: Tranh tài họa sĩ nhí, Newton’s Got Talent, Spelling Bee, Treasure of science, Let you voice be heard, Newton’s Talk… Việc tham gia các sự kiện này không chỉ giúp các em trau dồi kiến thức mà còn tạo cho các em những kỷ niệm đáng nhớ, gắn kết tình bạn và thầy trò.

Các em học sinh hòa mình trong Lễ hội Noel, cùng tạo nên một mùa Giáng Sinh đầm ấm bên bạn bè và thầy cô.

Trường PTLC Newton đã cùng học sinh tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như chương trình "Trung thu Hồng" - tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Quang Yên (Sông Lô, Vĩnh Phúc); dự án quyên góp xây 2 phòng học dành tặng các em học sinh tại điểm trường Bản Hẻo - Trường Tiểu học và THCS Liên Sơn (Văn Chấn, Yên Bái); chiến dịch quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão Yagi...

Món quà gửi tặng các em học sinh bản Hẻo được quyên góp từ giải chạy Newton’s Running Race, quỹ thiện nguyện Xuân Yêu Thương 2024 và hoạt động đấu giá tranh, với sự chung tay của giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và cộng đồng.

Những hoạt động này không chỉ lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, bồi đắp thêm cho các em lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng, để các em đều là những học sinh giỏi tri thức, khỏe thể chất, đẹp tâm hồn.

Bước chuyển mình của nhà trường: Tiên phong trong kỷ nguyên chuyển đổi số giáo dục và hội nhập quốc tế

Học kỳ I năm học 2024-2025 đã chứng kiến những bước "chuyển mình" của Trường PTLC Newton trong công tác dạy và học. Với phương châm "Đổi mới vì một tương lai bền vững", ban lãnh đạo nhà trường đã có những chiến lược quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, mang đến nhiều cơ hội học tập cho các em học sinh.

Nhà trường đã hợp tác với nhiều đối tác uy tín trong và ngoài nước nhằm triển khai và nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Trung, đào tạo Nội trú và Du học quốc tế như ký kết với Liên minh Dự bị Đại học và Du học Trung Quốc, Đại học Kỹ thuật nghề Nam Ninh, Đại học Kỹ thuật nghề Liễu Châu, Công ty TNHH New South Việt Trung và Công ty CP Giáo dục Quốc tế Thời Đại. Theo đó, tiếng Trung đã chính thức được đưa vào giảng dạy, trước hết đối với học sinh đầu cấp (lớp 6, lớp 10) và trong các giờ Câu lạc bộ của cấp Tiểu học.

Bà Đặng Huyền Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Giám đốc thường trực - đại diện Ban lãnh đạo Trường PTLC Newton ký kết thỏa thuận hợp tác với Liên minh Dự bị Đại học và Du học Trung Quốc (CCN).

Cũng trong học kỳ này, nhà trường triển khai tích hợp sâu rộng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động dạy và học. Các công cụ như máy tính bảng, màn hình tương tác và phần mềm học tập trực tuyến đã tạo ra một môi trường học tập hiện đại, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động và sáng tạo.

Nhà trường đã ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam, đẩy mạnh việc triển khai các chương trình đánh giá kỹ năng tiếng Anh và Tin học theo chuẩn quốc tế.

Các hoạt động hợp tác này là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược và quyết tâm của nhà trường trong việc xây dựng môi trường học tập đa văn hóa. Nhờ đó, học sinh sẽ được trang bị hành trang vững chắc để tự tin hội nhập quốc tế, làm chủ tương lai.

Học kỳ I năm học 2024-2025 là một giai đoạn đánh dấu những bước tiến đáng kể của Trường PTLC Newton. Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, giúp học sinh phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, việc không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và đầu tư đẩy mạnh ngoại ngữ, Tin học đã góp phần tạo nên một môi trường học tập lý tưởng, là tiền đề để đào tạo nên những "nhà lãnh đạo tương lai".

97% học sinh khối 12 Hệ thống giáo dục Newton đã có chứng chỉ IELTS đủ điều kiện để đặc cách 10 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; trong đó có 68% học sinh đạt IELTS trên 6.0.

Nhiều gương mặt nổi bật bước ra từ "cái nôi" Newton có thể kể đến như thần đồng Đỗ Nhật Nam, Tiến sĩ người Việt trẻ nhất tại Mỹ - Phạm Minh Thành, "chàng trai được sinh ra để làm quán quân" Nguyễn Bùi Đức Dũng… cùng hàng loạt thủ khoa các trường chuyên như Lê Diên Hiếu, thủ khoa môn Lý năm 2021; Đỗ Hải Nam, thủ khoa thi vào lớp 10 chuyên Toán Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2023…