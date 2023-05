Trưởng Phòng Cục An ninh kinh tế làm phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 23-5, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định một trưởng phòng ở Cục An ninh kinh tế làm Phó Giám đốc Công an tỉnh.



Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1977) - Trưởng Phòng An ninh tài chính, đầu tư, Cục An ninh kinh tế - đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.



Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trao quyết định điều động, bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn được bổ nhiệm tại Đồng Nai là điều kiện, cơ hội để chứng minh năng lực, phẩm chất, đề nghị giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tạo điều kiện để thượng tá Toàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.